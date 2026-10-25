¿Aún no descongelas el pavo de Thanksgiving? 3 métodos seguros que podrían salvar tu cena

La cena de Thanksgiving es una de las tradiciones más esperadas en Estados Unidos, pero una mala preparación del pavo puede poner en riesgo la salud de los invitados. Si aún no lo has descongelado, existen tres métodos seguros para tenerlo listo para el Día de Acción de Gracias, siempre que respetes los tiempos y las recomendaciones de seguridad alimentaria.

¿Cómo descongelar el pavo de Thanksgiving de forma segura?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda descongelar el pavo de forma adecuada para reducir el riesgo de proliferación de bacterias dañinas, como la Salmonella. Para elegir el método más conveniente, debes tener en cuenta el peso del ave y el tiempo que falta para la cena.

En el refrigerador

Esta es una de las opciones más seguras, ya que permite descongelar el pavo lentamente a una temperatura de 4 °C o menos. Se recomienda calcular aproximadamente 24 horas por cada 2 kg de peso.

Por ejemplo, un pavo de 6 kg puede necesitar alrededor de tres días para descongelarse por completo. Colócalo en su envoltorio original, sobre una bandeja y en el estante inferior del refrigerador para evitar que sus jugos contaminen otros alimentos. Una vez descongelado, puedes mantenerlo refrigerado durante uno o dos días antes de cocinarlo.

En agua fría

Si tienes menos tiempo, puedes sumergir el pavo en agua fría sin retirar su envoltorio hermético. Calcula aproximadamente 30 minutos por cada libra de peso y cambia el agua cada 30 minutos para mantenerla fría. Este método requiere atención constante. Una vez que el pavo esté completamente descongelado, debes cocinarlo de inmediato. No lo dejes a temperatura ambiente mientras preparas los demás ingredientes.

En el microondas

El microondas puede ser una alternativa si el tamaño del pavo lo permite y el aparato tiene capacidad suficiente. Sin embargo, el calor puede distribuirse de manera desigual y cocinar algunas partes mientras otras permanecen congeladas. Si eliges este método, sigue las instrucciones del fabricante para calcular el tiempo de descongelación y cocina el pavo inmediatamente después. No lo guardes para prepararlo más tarde.

Cena de Acción de Gracias: ¿qué ocurre si descongelas el pavo a temperatura ambiente?

Dejar el pavo sobre la encimera de la cocina no es seguro. Aunque el centro permanezca congelado, la superficie puede alcanzar temperaturas que favorecen la proliferación de bacterias peligrosas.

El USDA advierte que es importante mantener los alimentos fuera de la llamada "zona de peligro", que se encuentra entre los 4 °C y los 60 °C, ya que en ese rango de temperatura las bacterias pueden multiplicarse rápidamente.

Por eso, si la cena de Thanksgiving está cerca y aún no has descongelado el pavo, elige el método que mejor se adapte al tiempo disponible y sigue las medidas de higiene recomendadas. Una buena planificación te permitirá preparar una cena más segura y disfrutar de esta celebración en familia.