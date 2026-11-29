Uno de los hechos más resaltantes durante el encuentro entre Universitario contra Sport Huancayo por las semifinales de ida de la Liga 1, fue la expulsión de Aldo Corzo. El defensor, que ingresó al minuto 26 tras la grave lesión de Anderson Santamaría; sin embargo, al minuto 40 el veterano jugador salió expulsado tras una dura entrada a Ricardo Salcedo. Tras esto, Corzo se pronunció y dejó un sincero mensaje tras ver la roja en su regreso con la 'U'.

Aldo Corzo y su sincero mensaje tras recibir la roja en su reaparición con Universitario

Aldo Corzo y su sincero mensaje tras recibir la roja en su reaparición con Universitario. Foto: composición Líbero/L1 Max

En conversación con L1 Max, el capitán crema, no dudó en pedir disculpas a la hinchada y también a sus compañeros, a quienes les agradeció por enmendar su error.

“Les pido perdón a la gente, a la hinchada y a mis compañeros. Ya se los pedí. Gracias a Dios tengo un equipo que mata por el compañero, y eso fue lo que pasó. Ellos me hicieron sentir que iban a enmendar mi error. Para mí no hay excusas: lo asumo con total responsabilidad”.

Corzo también manifestó que aún no había visto la jugada. Sin embargo, reconoció que si había sido fuerte, por lo que asumió total responsabilidad. “Todavía no he visto la jugada; tengo que verla. En el momento no me di cuenta de que había sido tan fuerte. Después sí. Pero, como te digo, asumo mi responsabilidad y no tengo ningún problema. Hay que aguantar el pecho. Tengo unos compañeros que están conmigo hasta la última, incluso para defenderme”.

Finalmente reconoció que estaba preparado para afrontar este encuentro, no obstante, las cosas no salieron como él esperaba. “La verdad, estaba recontra preparado. Me preparaba pensando que en cualquier momento me podía tocar, porque siempre ha sido así. Siento que fue una torpeza más que otra cosa. Creo que es la primera vez en mi carrera que me expulsan por una patada así; no creo que me haya pasado nunca”.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo la semifinal de vuelta de la Liga 1?

Según el calendario, el partido se disputará este viernes 4 de diciembre, en el Estadio Monumental, recinto con capacidad para 80.093 espectadores.