Universitario de Deportes empató 0-0 ante Sport Huancayo por la semifinal de ida de la Liga 1 2026 y tras ello, Jimmy Valoyes salió al frente para hablar sobre el encuentro y sobre todo por el arbitraje de Edwin Ordóñez, quien sacó 3 tarjetas rojas en el encuentro.

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Jimmy Valoyes dio fuerte comentario sobre el arbitraje del Universitario vs Sport Huancayo por la semifinal de ida de la Liga 1 2026

En diálogo con L1MAX, Valoyes fue consultado sobre la opinión que le merecen las tres expulsiones que se produjeron en el partido entre Huancayo y Universitario, luego de que durante el encuentro fueran cuestionadas por los hinchas.

Para el defensor colombiano, nacionalizado peruano, la actuación de Ordóñez fue la adecuada, ya que, según su criterio, las tres entradas constituyeron faltas graves que merecían tarjetas rojas.

“La verdad, sí. Viendo la repetición, las tres tarjetas fueron justas. Nada que reprocharle al árbitro, pero estuvo bueno”, comentó.

Jimmy Valoyes dio fuerte comentario sobre el empate entre Universitario y Sport Huancayo

Por otra parte, Jimmy Valoye detalló los motivos del empate que registró Sport Huancayo frente a Universitario de Deportes. Aunque en la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se impusieron por 4-1 en el Estadio IPD, en la semifinal no lograron repetir ese resultado en ese mismo escenario.

“Buenas tardes. No hay explicación, fue un partido raro. Por ahí, el plan de juego se desvirtuó un poco. Empezamos a desesperarnos, algo que nos caracterizó durante todo el Clausura. Sabíamos que vinieron a ensuciar el partido y caímos en eso. Nos equivocamos todos y ahora vamos al Monumental a pelearlo”, afirmó.

“Quizás la cabeza nos juega malas pasadas. Entramos en desesperación, en ansias. Creíamos que iba a ser igual que el anterior, pero nos toca rectificar y pelear el partido allá”, continuó.

Con sus declaraciones finales, Valoyes dejó en claro que Huancayo acudirá con todo al Estadio Monumental en busca de una victoria frente a Universitario, resultado que podría llevarlo a la gran final de la Liga 1. “Son 90 minutos. ¿Quién dice que no podemos ganarle en su cancha? Ojalá Dios quiera que podamos pasar”, finalizó