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¿Lima y Callao SIN LUZ este 18 y 19 de octubre? Revisa qué distritos se verán afectados y horarios del CORTE
Pluz Energía anunció el nuevo corte programado que perjudicará a los vecinos de estos distritos de Lima y Callao. ¿Cuáles son las zonas afectadas y horarios?
Pluz Energía anunció nuevas interrupciones programadas del suministro eléctrico en distintos sectores de Lima y Callao para los días 18 y 19 de octubre. De acuerdo con la empresa, los cortes temporales responden a trabajos de mantenimiento y ampliación de la infraestructura eléctrica. Ante esta situación, se recomienda a los vecinos de las zonas comprendidas tomar las medidas necesarias y revisar los horarios establecidos para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio.
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Corte de luz en Lima y Callao: estos son los distritos afectados
Para conocer las últimas actualizaciones sobre los cortes de electricidad programados, puedes acceder al enlace de Pluz Energía. Asimismo, en Líbero te compartimos las áreas de la capital y del puerto que experimentarán interrupciones en el suministro eléctrico en estas fechas.
Corte de luz en Lima y Callao: conoce cuáles son los distritos afectados.
San Juan de Lurigancho este 18 de octubre
- Localidades/Áreas afectadas: AV.LOS CIRUELOS CDRA.4 / AV.LOS CIRUELOS/PROCERES INDEP.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Domingo 18 de octubre | 8:00 a. m / 1:00 p.m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Domingo 18 de octubre | 1:00 p. m. / 6:00 p.m.
Lima Cercado este 19 de octubre
- Localidades/Áreas afectadas: JR. Huancavelica cdras. 2, 4, 7, 8, 9, jr. Angares cdras. 2, 3, 4, 5, 7, 8, jr. Tayacaja cdras. 3, 4, 5, calle S/N cdras. 3, 4, 8, 9, jr. Ica cdras. 7, 8, 9, psje. Privado cdra. 3, av. Emancipación cdra. 8, jr. Cañete cdra. 4.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Lunes 19 de octubre | 00:00 a. m
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 19 de octubre | 06:00 a.m.
Jesús María este 19 de octubre
- Localidades/Áreas afectadas: Jr. Inca Ripac cdra. 3 / Jr. Daniel Olaechea cdra. 1, Av. Gral. Felipe Salaverry cdra. 21, calle Sánchez Cerro cdra. 21, Jr. Inca Ripac cdra. 3.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Lunes 19 de octubre | 2:00 p. m / 3:00 p.m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 19 de octubre | 4:00 p.m. / 5:00 p.m.
Puente Piedra este 19 de octubre
- Localidades/Áreas afectadas: Av. La Libertad mz. M Lt. 7 Predio Rústico.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Lunes 19 de octubre | 9:00 a. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 19 de octubre | 5:00 p.m.
¿Cuáles serán los otros distritos afectados?
• Rímac (sectores específicos).
• Los Olivos (sectores específicos).
• Huaura (provincia de Lima, en el distrito de Huacho).
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