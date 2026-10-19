Pago a trabajadores públicos inicia mañana 20 de octubre: quiénes cobran según el cronograma

El pago de remuneraciones a los trabajadores del sector público correspondiente a octubre de 2026 comenzará mañana martes 20 de octubre. Por ello, es importante que los servidores revisen el cronograma oficial del Banco de la Nación para conocer las fechas de depósito asignadas a cada entidad estatal.

Trabajadores del sector público cobran desde el 20 de octubre vía Banco de la Nación

El cronograma del Banco de la Nación para este mes de octubre de 2026 contempla cuatro fechas de pago, del 20 al 23 de octubre, distribuidas según la entidad pública.

Martes 20 de octubre: Ministerio de Educación (incluido universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Los depósitos continuarán el miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre para las demás instituciones. Revisa el cronograma completo del Banco de la Nación para identificar cuándo te corresponde cobrar.

Miércoles 21 de octubre: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Jueves 22 de octubre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Viernes 23 de octubre: Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Trabajadores del sector público cobrarán sus sueldos este 20 de de octubre, según el cronograma de pagos.

Horario de atención del Banco de la Nación

El Banco de la Nación del Perú cuenta con distintos horarios de atención presencial, que pueden variar según la agencia y la ubicación. En diversas sedes de Lima y provincias se estableció un horario de lunes a viernes de 8:15 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 9:15 a. m. a 1:00 p. m.

Asimismo, los usuarios pueden realizar diversas operaciones mediante los canales digitales del banco, cajeros automáticos y agentes corresponsales, sin necesidad de acudir a una ventanilla. Para conocer el horario específico de una oficina, su dirección y si se encuentra operativa, puedes consultar el directorio oficial de agencias del Banco de la Nación, especialmente si necesitas retirar tu sueldo o efectuar trámites durante las fechas de pago del sector público.