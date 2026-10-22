0

Temblor en Perú HOY, jueves 22 de octubre EN VIVO: IGP reporta epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO

Consulta el último temblor en Perú de HOY, jueves 22 de octubre, según el reporte del IGP. Conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora del sismo.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo en Perú de HOY, jueves 22 de octubre.
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo en Perú de HOY, jueves 22 de octubre. | Composición: Líbero/ChatGPT
COMPARTIR

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica de Sudamérica, por lo que cada movimiento telúrico genera preocupación entre la población. ¿Dónde ocurrió el último temblor y qué magnitud alcanzó? Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para conocer el epicentro, la profundidad y la hora del sismo registrado HOY, jueves 22 de octubre, además de las últimas actualizaciones y recomendaciones para mantenerte preparado ante una emergencia.

Reniec realizará campañas gratuitas de DNI electrónico del 19 al 25 de octubre.

PUEDES VER: RENIEC ofrece campañas de DNI gratuito a nivel nacional del 19 al 25 de octubre: conoce los locales de atención

Temblor HOY, 22 de octubre EN VIVO: IGP reporta epicentro y magnitud del sismo en Perú

07:13
22/10/2026

¿Qué es un sismo y cómo se produce?

Un sismo es un movimiento de la superficie terrestre que se origina cuando las rocas del interior de la Tierra se fracturan o desplazan repentinamente debido a la presión y la deformación acumuladas. Este proceso libera energía en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.

07:11
22/10/2026

¡Bienvenidos!

Te mantenemos informado sobre los últimos sismos registrados en Perú, con reportes oficiales del IGP sobre la magnitud, el epicentro y la hora de cada movimiento telúrico.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. RENIEC ofrece campañas de DNI gratuito a nivel nacional del 19 al 25 de octubre: conoce los locales de atención

  2. ¿Se adelantará el fin del año escolar 2026 en Lima por el fenómeno El Niño? Esto indica el MINEDU

  3. Corte de agua CONFIRMADO por 12 horas hoy, 22 de octubre: consulta si tu distrito se verá afectado

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano