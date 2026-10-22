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Temblor en Perú HOY, jueves 22 de octubre EN VIVO: IGP reporta epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO
Consulta el último temblor en Perú de HOY, jueves 22 de octubre, según el reporte del IGP. Conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora del sismo.
Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica de Sudamérica, por lo que cada movimiento telúrico genera preocupación entre la población. ¿Dónde ocurrió el último temblor y qué magnitud alcanzó? Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para conocer el epicentro, la profundidad y la hora del sismo registrado HOY, jueves 22 de octubre, además de las últimas actualizaciones y recomendaciones para mantenerte preparado ante una emergencia.
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Temblor HOY, 22 de octubre EN VIVO: IGP reporta epicentro y magnitud del sismo en Perú
¿Qué es un sismo y cómo se produce?
Un sismo es un movimiento de la superficie terrestre que se origina cuando las rocas del interior de la Tierra se fracturan o desplazan repentinamente debido a la presión y la deformación acumuladas. Este proceso libera energía en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.
¡Bienvenidos!
Te mantenemos informado sobre los últimos sismos registrados en Perú, con reportes oficiales del IGP sobre la magnitud, el epicentro y la hora de cada movimiento telúrico.
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