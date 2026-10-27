Resultados INEI EDA 2026: LINK para ver si aprobaste la capacitación para Aplicadores y Orientadores

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) continúa con el proceso de selección de personal para la Evaluación Docente para el Ascenso (EDA) 2026, por lo que los postulantes a los puestos de aplicadores y orientadores ya pueden acceder a los resultados de la capacitación. Esta etapa es clave para conocer quiénes lograron aprobar y pueden continuar con las siguientes fases del proceso.

Si participaste en esta convocatoria, aquí te compartimos el enlace para consultar los resultados del INEI EDA 2026 y verificar si aprobaste la capacitación. Revisa la información disponible y mantente atento a las indicaciones de la institución para conocer los próximos pasos.

Resultados INEI para aplicadores y orientadores de EDA 2026

Los resultados de la convocatoria del INEI para los puestos de aplicadores y orientadores de la Evaluación Docente pueden consultarse en el Portal de Convocatorias de la institución o mediante la plataforma oficial de Únete Servicios INEI, donde se publica la información correspondiente al proceso de selección.

LINK para ver los resultados INEI EDA 2026: dale clic aquí

¿Cómo consultar los resultados del INEI para aplicadores y orientadores EDA 2026?

Para consultar los resultados del INEI EDA 2026, los postulantes a los puestos de aplicador y orientador deben ingresar a la Bolsa de Trabajo oficial del INEI y ubicar la convocatoria correspondiente a este proceso de selección. Es importante verificar que se trate de la sede en la que realizaron su postulación para acceder a la información correcta.

Una vez identificada la convocatoria, deberán revisar el cronograma y la sección de comunicados, donde podrán encontrar los archivos PDF con los resultados curriculares, preliminares o finales. Para acceder a los documentos, tendrán que hacer clic en la opción 'Ver' y descargar las listas disponibles, según la etapa del proceso.

Finalmente, para comprobar si aparecen entre los seleccionados, pueden utilizar la función de búsqueda del navegador. En una computadora, basta con presionar Ctrl + F e ingresar el número de DNI o los apellidos; desde un celular, deben seleccionar la opción 'Buscar en la página' y escribir sus datos para localizarlos con mayor rapidez.

Cronograma de la convocatoria INEI para aplicadores y orientadores EDA 2026