¿Qué pasará con la Universidad de Lima? El motivo por el que se suspenden las clases presenciales en estas fechas

La próxima visita del papa León XIV al Perú traerá cambios en las actividades académicas de distintas instituciones. Entre ellas se encuentra la Universidad de Lima, que anunció modificaciones temporales en su cronograma para noviembre de 2026. Los estudiantes deberán tener en cuenta qué días tendrán clases virtuales y cuándo se suspenderán por completo las actividades académicas.

Universidad de Lima: ¿qué días no habrá clases presenciales?

La Universidad de Lima informó a su comunidad universitaria que las clases del miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre se desarrollarán de manera virtual. Asimismo, el lunes 16 de noviembre se suspenderán todas las actividades académicas, tanto presenciales como virtuales.

En su comunicado oficial, la institución señaló: "Con motivo de la próxima visita de Su Santidad el papa León XIV, todas las clases del miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre se desarrollarán de manera virtual. Asimismo, el lunes 16 de noviembre se suspenderán las clases, tanto presenciales como virtuales".

Los alumnos deberán adaptar sus horarios a dos días de clases virtuales y a un día sin actividades académicas.

¿Por qué se suspenden las clases presenciales en la Universidad de Lima?

El cambio responde a la próxima visita apostólica del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. Con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades programadas durante su recorrido, se han anunciado disposiciones especiales en distintas zonas del país.

¿Qué días serán no laborables por la visita del papa León XIV?

Las disposiciones están contempladas en el Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma establece días no laborables en distintas regiones del país con motivo de las actividades programadas durante la visita del pontífice.

En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los días no laborables serán el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, a partir de la 1:00 p. m. y hasta la medianoche. Por su parte, el lunes 16 de noviembre, la disposición regirá durante todo el día. En las demás regiones, las fechas establecidas son las siguientes:

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

Cusco y Ucayali: domingo 15 de noviembre.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú y qué ciudades visitará?

La visita apostólica del papa León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. Durante su estadía, el sumo pontífice recorrerá Lima y Callao, así como otras ciudades, entre ellas Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Su llegada ha motivado la implementación de medidas especiales en diversos sectores, entre ellas, la modificación temporal de las actividades académicas de la Universidad de Lima.

Por ello, los estudiantes deberán revisar el cronograma publicado por la institución para confirmar las fechas en las que tendrán clases virtuales y aquellas en las que se suspenderán las actividades académicas. De esta manera, podrán organizar sus horarios durante los días previstos para la visita del papa León XIV al Perú.