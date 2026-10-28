Sedapal confirma corte de agua este 29 de octubre en Surco, Barranco, Miraflores y otros distritos

Miles de vecinos de Lima deberán tomar sus precauciones este jueves 29 de octubre, luego de que Sedapal anunciara una nueva interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de la capital. La suspensión podría afectar las actividades cotidianas de numerosas familias, desde la preparación de alimentos hasta la limpieza del hogar, por lo que resulta importante conocer qué zonas serán afectadas y durante cuánto tiempo se prolongará el corte.

Ante esta situación, los residentes de Santiago de Surco, Barranco, Miraflores y otros distritos deben mantenerse atentos a la información oficial para organizar sus actividades y evitar contratiempos. ¿Qué sectores se quedarán sin agua, cuáles son los horarios de la suspensión y cuándo se restablecerá el suministro? Revisa los detalles del aviso de Sedapal y toma las medidas necesarias para almacenar agua con anticipación.

Pucusana

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Benjamin Doig Lossio A.H. Manuel Scorza

Sectores: Sector 542

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 8:00a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 8:00 p.m.

Barranco

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Urb. La Condesa, Urb. La Poblana, Urb. Confraternidad, Urb. San Ignacio, Urb. Tejadita, Urb. La Viñita, Cercado, Conjunto Habitacional San Joaquín, Centro Comercial Residencial Balta.

Cuadrante: Av. El Sol Este, Av. Almirante Miguel Grau, Jirón 28 de Julio, Av. Francisco Bolognesi, Av. República de Panamá.

Sectores: Sector 74

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 11:00 p.m.

Sedapal anunció un corte de agua potable para este jueves 29 de octubre por más de 8 horas.

Miraflores

Motivo: Empalme de tubería

Distrito: Miraflores

Localidades / Áreas afectadas: Urb. La Castellana, Urb. El Rancho, Urb. Benavides

Cuadrante: Av. La Merced, Av. Alfredo Benavides, Av. Paseo de la Castellana, Av. Mariscal Ramon Castilla

Sectores: Sector 60

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 11:00 p.m.

Santiago de Surco

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Urb. La Castellana, Urb. Los Manzanos, Urb. Los Olivos, Urb. El Rosal, Urb. El Rosedal, Urb. Tulipanes, Urb. Alicia, Urb. Canopus, Urb. Fundo Talana.

Cuadrante: Av. La Merced, Av. Alfredo Benavides, Av. Paseo de la Castellana, Av. Mariscal Ramon Castilla

Sectores: Sector 60

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 11:00 p.m.

Carabayllo

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Centro Poblado San Diego, Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago Asociación de Vivienda Las Palmeras de La Molina Asociación Casa Huerta Sol Radiante de La Molina Asociación Casa Huerta San Diego

Sectores: Sector 373

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 8:00 p.m.

San Juan de Lurigancho