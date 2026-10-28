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Sedapal confirma corte de agua este 29 de octubre en Surco, Barranco, Miraflores y otros distritos
Este jueves 29 de octubre, varios sectores de Lima podrían quedarse sin agua potable por trabajos programados por Sedapal. Conoce qué distritos serán afectados.
Miles de vecinos de Lima deberán tomar sus precauciones este jueves 29 de octubre, luego de que Sedapal anunciara una nueva interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de la capital. La suspensión podría afectar las actividades cotidianas de numerosas familias, desde la preparación de alimentos hasta la limpieza del hogar, por lo que resulta importante conocer qué zonas serán afectadas y durante cuánto tiempo se prolongará el corte.
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Ante esta situación, los residentes de Santiago de Surco, Barranco, Miraflores y otros distritos deben mantenerse atentos a la información oficial para organizar sus actividades y evitar contratiempos. ¿Qué sectores se quedarán sin agua, cuáles son los horarios de la suspensión y cuándo se restablecerá el suministro? Revisa los detalles del aviso de Sedapal y toma las medidas necesarias para almacenar agua con anticipación.
Pucusana
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Benjamin Doig Lossio A.H. Manuel Scorza
- Sectores: Sector 542
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 8:00a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 8:00 p.m.
Barranco
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. La Condesa, Urb. La Poblana, Urb. Confraternidad, Urb. San Ignacio, Urb. Tejadita, Urb. La Viñita, Cercado, Conjunto Habitacional San Joaquín, Centro Comercial Residencial Balta.
- Cuadrante: Av. El Sol Este, Av. Almirante Miguel Grau, Jirón 28 de Julio, Av. Francisco Bolognesi, Av. República de Panamá.
- Sectores: Sector 74
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 11:00 p.m.
Sedapal anunció un corte de agua potable para este jueves 29 de octubre por más de 8 horas.
Miraflores
- Motivo: Empalme de tubería
- Distrito: Miraflores
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. La Castellana, Urb. El Rancho, Urb. Benavides
- Cuadrante: Av. La Merced, Av. Alfredo Benavides, Av. Paseo de la Castellana, Av. Mariscal Ramon Castilla
- Sectores: Sector 60
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 11:00 p.m.
Santiago de Surco
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. La Castellana, Urb. Los Manzanos, Urb. Los Olivos, Urb. El Rosal, Urb. El Rosedal, Urb. Tulipanes, Urb. Alicia, Urb. Canopus, Urb. Fundo Talana.
- Cuadrante: Av. La Merced, Av. Alfredo Benavides, Av. Paseo de la Castellana, Av. Mariscal Ramon Castilla
- Sectores: Sector 60
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 11:00 p.m.
Carabayllo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Centro Poblado San Diego, Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago Asociación de Vivienda Las Palmeras de La Molina Asociación Casa Huerta Sol Radiante de La Molina Asociación Casa Huerta San Diego
- Sectores: Sector 373
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 8:00 p.m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Villa Virgen A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Naciones Unidas A.H. 9 de Febrero Ampliación
- Sectores Sector 417
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 29 de octubre | 9:00 a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 29 de octubre | 9:00 p.m.
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