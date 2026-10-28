Municipalidad de Lima confirma actividades por Día de la Canción Criolla y Halloween: conoce fechas y lugares

La Municipalidad de Lima anunció una variada programación para celebrar el Día de la Canción Criolla y Halloween con música en vivo, talleres artísticos, gastronomía, disfraces y espectáculos para toda la familia. Con la campaña “Lima de Jarana Criolla”, vecinos y visitantes podrán participar en actividades gratuitas y recreativas este viernes 30 y sábado 31 de octubre.

La iniciativa, organizada mediante el Servicio de Parques de Lima (SERPAR), el Parque de las Leyendas y el Teatro Principal Manuel A. Segura, busca mantener vivas las tradiciones peruanas y promover la participación ciudadana. Entre las propuestas destacan las clases de baile criollo, los talleres de dibujo y pintura, las presentaciones musicales y las actividades temáticas que combinarán las costumbres nacionales con la diversión de Halloween. Revisa todos los detalles.

La Municipalidad de Lima invita a los vecinos al evento "Lima de Jarana Criolla".

Agenda de la Municipalidad de Lima para el Día de la Canción Criolla y Halloween

La programación para este viernes 30 de octubre será de 9.00 a. m. a 10.00 a. m. El Club Metropolitano Flor de Amancaes, ubicado en Villa María del Triunfo, ofrecerá 'Sabores y Ritmos Criollos', una experiencia que reunirá platos tradicionales de la gastronomía peruana y una clase práctica de baile.

Ese mismo día, de 11.00 a. m. a 2.00 p. m., el Parque Metropolitano Soldados del Perú, en el Cercado de Lima, presentará 'Cuentos, Trucos y Criollazos', con relatos infantiles, disfraces y música criolla en vivo a cargo de adultos mayores.

Para el sábado 31 de octubre, las actividades continuarán desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. en el Parque Metropolitano de La Muralla, en el Cercado de Lima, con 'Tradición Criolla y Patitas de Terror', una jornada que combinará música criolla, danza de la Morenada y disfraces para mascotas.

Niños se podrán divertir con los diversos eventos en Lima este semana.

Además, de 3.00 p. m. a 5.00 p. m., la Alameda de Las Malvinas será escenario de 'Día de la Canción Criolla con Arte y Color', un taller de dibujo y pintura inspirado en la cultura peruana. Desde las 3.00 p. m., el Club Metropolitano San Pedro, en Ancón, también recibirá al público con 'Música con Sabor Criollo y Halloween', que incluirá música, juegos y entretenimiento familiar.

Por otro lado, quienes busquen disfrutar de la música y la danza podrán acudir el sábado 31 de octubre, a las 4.00 p. m., al Parque de las Leyendas, en su sede de San Miguel, donde se presentará 'Ritmo y Tradición'. El espectáculo acercará a los asistentes a las expresiones artísticas que forman parte de la identidad cultural peruana, como parte de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla.

La jornada también tendrá una propuesta especial en el Teatro Principal Manuel A. Segura, que recibirá el espectáculo 'A Jaranear en el Segura' el sábado 31 de octubre, a las 6.00 p. m. El público podrá disfrutar de las presentaciones de Los Doltons, Marco Romero y Los Kipus, en un encuentro dedicado a la música criolla. Las entradas están disponibles a través de Joinnus.