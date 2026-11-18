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¡Sorpresa global! Selección peruana escaló en el ranking FIFA y supera a equipos mundialistas
Luego de su victoria por 2-0 a Bolivia, la FIFA actualizó el ranking de selecciones y puso a Perú en un nuevo lugar en el que supera a escuadras mundialistas.
Se conoció el actualizado Ranking FIFA del mes de noviembre luego de los amistosos internacionales en esta semana. La selección peruana afrontó un encuentro ante Bolivia en el que pudo conseguir una victoria para alegría de los aficionados. Esta victoria no solo llena de confianza al plantel Bicolor, sino que ahora su posición ha escalado en dicha clasificación a tal punto de superar a escuadras que afrontaron la Copa del Mundo 2026.
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El equipo de Mano Menezes se encontraba en la casilla 53 ante los malos resultados de la pasada fecha FIFA, pero ahora su triunfo ante Bolivia le permitió subir un peldaño más (52°) para seguir en la lucha por estar entre los mejores equipos del planeta.
Ranking FIFA ACTUALIZADO tras victoria de Perú a Bolivia: noviembre 2026
Así va el ranking FIFA de las selecciones Conmebol luego de los amistosos internacionales de noviembre:
|PUESTO
|EQUIPO
|PUNTOS
|2.
|Argentina
|1966.13
|7.
|Brasil
|1800.91
|10.
|Colombia
|1735.90
|20.
|Uruguay
|1644.48
|24.
|Ecuador
|1593.34
|31.
|Paraguay
|1559.89
|50.
|Venezuela
|1461.58
|51.
|Chile
|1458.87
|52.
|Perú
|1454.73
|79.
|Bolivia
|1315.80
La selección peruana aún tiene un amistoso en diciembre para cerrar su campaña del 2026.
Perú supera en el ranking FIFA a selecciones mundialistas
Con su nuevo puesto en el ranking FIFA (52°), la selección peruana sorprende al planeta al superar a ciertos equipos que llegaron a estar presentes en la reciente Copa del Mundo 2026:
- República Checa (53°)
- Arabia Saudita (54°)
- Bosnia y Herzegovina (57°)
- Uzbekistán (60°)
- Qatar (61°)
- Irak (62°)
- Túnez (64°)
- Ghana (69°)
- Cabo Verde (71°)
- Jordania (72°)
- Curazao (81°)
- Nueva Zelanda (84°)
- Haití (86°)
Así quedó el TOP 10 de las mejores selecciones en el ranking FIFA de noviembre 2026
Estas son las 10 mejores selecciones actuales en el mundo, según la última actualización del ranking FIFA:
- España | 2004.48
- Argentina | 1966.13
- Francia | 1950.82
- Inglaterra | 1938.90
- Marruecos | 1809.37
- Portugal | 1801.28
- Brasil | 1800.91
- Bélgica | 1790.37
- Países Bajos | 1774.06
- Colombia | 1735.90
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