Una de las noticias que ha causado conmoción en la afición local es el 9-0 de la escuadra brasileña contra el plantel sub-20 de la selección peruana. Se sabe que esta generación será la base para las nuevas proyecciones de cara a los choques oficiales como Eliminatorias, Copa América y más; por lo que hay un malestar en los hinchas al ver que no hay un equipo que pueda competir a nivel continental.

Justamente, uno de los que se pronunció rápidamente ante este duro marcador fue Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, en el que aclaró que todo es un proceso que se evaluará exhaustivamente en busca de mejoras para los siguientes compromisos internacionales.

"Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada Bicolor. En ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados. La Sub-20 este martes es para analizar más a fondo. Fueron 2 juegos en Brasil, sacaremos conclusiones", manifestó en redes sociales.

Mensaje de Ferrari sobre la selección peruana. Foto: X/Ferrari.

Erick Osores arremete contra Jean Ferrari

Durante el programa 'Erick y Gonzalo', el reconocido periodista Erick Osores reaccionó en vivo a este mensaje que propinó Jean Ferrari en redes sociales. No se guardó nada contra el director general de fútbol de la FPF y calificó de "vergüenza" lo que viene siendo su reacción ante estos momentos de mucha preocupación en lo que concierne a la Bicolor.

"El paraguas de Ferrari es una vergüenza. Siempre cae parado, siempre él no tiene la culpa ni a los que protege. Siempre se quema por el lado más débil, por lo menos guarda silencio. Por lo menos intenta disimular, pero la verdad lo de Ferrari es una vergüenza", manifestó Erick Osores en su programa de YouTube.

(VIDEO: Erick y Gonzalo)

Ahora, desde la Federación Peruana de Fútbol evaluarán cada uno de los ítems que tienen en cuenta con relación al desempeño del comando técnico y jugadores elegibles en dicha categoría. Esperan que con el pasar del tiempo se consolide el plantel y se encuentre el camino indicado que permita tener a una Bicolor con mayor competitividad contra los rivales.