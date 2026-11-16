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Perú fue goleado por 9-0 en su último amistoso internacional y preocupa a hinchas con el futuro
La selección peruana mostró uno de los peores rendimientos que se recuerdan, fue goleada por 9-0 en su partido amistoso y generó enorme preocupación para la clasificación al Mundial.
La selección peruana afronta una nueva etapa con una reestructuración en busca de poder aumentar sus opciones para clasificar a la próxima Copa del Mundo, especialmente tras los malos resultados de la última campaña. Sin embargo, la Bicolor generó una enorme preocupación tras ser duramente goleada por 9-0 en su último amistoso internacional.
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Perú fue goleado por 9-0 en su último amistoso internacional
La categoría sub-20 de la selección peruana también se encuentra preparando para el inicio del próximo Campeonato Sudamericano 2027. En ese sentido, concretaron un amistoso ante Brasil, pero terminaron recibiendo una catastrófica goleada por 9-0.
El equipo dirigido por el DT Thiago Kosloski tenía la obligación de redimirse tras caer ante Brasil por 2-0 en el primer partido, disputado el 13 de noviembre. Sin embargo, la revancha terminó siendo un duro golpe anímico, luego de que la ‘Verdeamarela’ sacara a relucir toda su contundencia goleadora.
La selección brasileña abrió el marcador por intermedio de Matheus Ferreira (14’). Sin embargo, Andrey Fernandes, la gran figura del partido, brilló en el campo y marcó el segundo tanto a los 23 minutos. Con ese resultado, ambos equipos se fueron al descanso.
Selección peruana sub-20 recibió una goleada histórico ante Brasil
La ‘Bicolor’ buscó descontar, pero Brasil volvió a demostrar todo su potencial y el propio Fernandes consiguió su hat-trick a los 47’ y 51’. No obstante, la lluvia de goles no se detendría, ya que Robinho Jr., hijo del exfutbolista Robinho, quien militó en el Real Madrid, firmó su doblete personal a los 56’ y 58’.
Con el marcador 6-0, el ánimo de la selección peruana quedó seriamente golpeado y el equipo terminó cediendo ante una goleada sin precedentes. Jhuan Coelho (69’), Yuri Leles (76’) y un autogol de Samuel Pereda (78’) terminaron sentenciando el 9-0 definitivo.
Perú preocupa a los hinchas con el futuro y el inicio del Sudamericano 2027
La selección peruana salió con varios de sus habituales titulares al campo, lo que generó una mayor preocupación en los hinchas. Este fue su once principal: Mesías; Ballumbrosio, Pereda, Verde, García; Eisele, Castillo, Cari; Cuenca, Loayza y Rengifo.
Con este resultado, la ‘Bicolor’ enciende las alarmas con su rendimiento para el inicio del Sudamericano 2027, donde se medirá ante rivales de gran nivel como Colombia, Chile, Paraguay y Ecuador. De esta forma, deberán volver a los trabajos pensando en mejorar su notablemente su nivel.
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