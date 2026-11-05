Campaña de DNI gratis en Puente Piedra este viernes 6 de noviembre: hora, lugar y beneficiarios

Buenas noticias para los vecinos de Puente Piedra. Este viernes 6 de noviembre se realizará una campaña gratuita de DNI electrónico que permitirá acceder a diferentes trámites de identificación sin costo alguno. La jornada contará con un total de 50 cupos, por lo que los interesados deberán conocer los requisitos y acudir al lugar indicado para aprovechar este beneficio.

¿Dónde y a qué hora será la campaña de DNI gratis en Puente Piedra?

La campaña de identificación se desarrollará este viernes 6 de noviembre desde las 9:00 a. m. en el Palacio de la Cultura de Puente Piedra, ubicado en la zona centro del distrito.

La atención se realizará específicamente en el aula 302, donde los ciudadanos podrán solicitar los servicios disponibles. Según la información difundida, la jornada contará con 50 beneficiarios, por lo que se recomienda acudir con anticipación y llevar los documentos necesarios.

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

Esta campaña está dirigida a grupos específicos de la población que podrán realizar sus trámites sin pagar. Los beneficiarios contemplados son:

Niñas y niños de 0 a 17 años.

Adolescentes de 12 a 17 años.

Personas con discapacidad.

Adultos mayores.

Es importante tener en cuenta que la jornada tiene una capacidad limitada de 50 beneficiarios, por lo que el acceso estará sujeto a los cupos disponibles.

Vecinos de Puente Piedra accederán a una campaña de DNI gratis.

¿Qué trámites gratuitos de DNI se podrán realizar?

Durante la campaña, los asistentes tendrán la posibilidad de realizar diferentes procedimientos relacionados con su Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe). Estos son los servicios anunciados:

Renovación: por caducidad o deterioro del DNI.

Actualización de fotografía: para renovar la imagen del documento.

Cambio de domicilio: incluye la toma de fotografías.

De esta manera, los vecinos podrán actualizar sus datos personales y mantener vigente su documento de identidad sin asumir el costo habitual de estos procedimientos.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la campaña?

Las personas interesadas en acceder a esta jornada gratuita deberán presentar los documentos correspondientes, de acuerdo con el trámite que necesiten realizar y su condición de beneficiario.

Los requisitos anunciados son:

Partida de nacimiento o DNI.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, deberán acudir acompañados de su madre o padre, quien tendrá que presentar su DNI.

Recibo de luz o agua.

Carné de CONADIS o certificado de discapacidad, para quienes corresponda.

Se recomienda revisar previamente los documentos solicitados y llevarlos para evitar inconvenientes durante la atención. Asimismo, debido a que solo se han anunciado 50 cupos, es importante considerar la disponibilidad antes de acudir al Palacio de la Cultura.