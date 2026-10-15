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CONFIRMADO | A partir de HOY, afiliados a ONP reciben su PENSIÓN a domicilio: revisa el CRONOGRAMA por distrito

Pago de ONP empezó hoy, 15 de octubre, y se realizará hasta el 24 de octubre en Lima. Afiliados recibirán pensión en sus domicilios. ¿En qué zonas y horarios?

Melanni Miranda
Afiliados a ONP reciben su pensión a domicilio: consulta aquí el cronograma por distrito.
Afiliados a ONP reciben su pensión a domicilio: consulta aquí el cronograma por distrito. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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¡Mucha atención! La Oficina de Normalización Previsional (ONP), que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció que, a partir de hoy, jueves 15 de octubre, hasta el 24 de octubre, se realizará el pago de pensiones a domicilio para un total de 10.331 beneficiarios. Este servicio se está dando a través del Banco de la Nación.

Gobierno propone bono de S/300 para usuarios de Pensión 65, pendiente de aprobación del Congreso.

PUEDES VER: Nuevo bono de S/ 300: ¿se entregará antes de fin de año? Consulta beneficiarios y requisitos

Pago de pensiones de la ONP a domicilio 2026: cronograma por zonas de Lima Metropolitana

En Lima Metropolitana, las visitas y el pago de las pensiones se realizarán según un cronograma específico que deben tomar en cuenta los beneficiarios. AQUÍ las fechas, horarios, distritos y zonas:

ONP.

Pago de pensiones de la ONP a domicilio 2026: cronograma por zonas de Lima Metropolitana y más.

Lima Norte

  • Fecha de pago: del 15 al 17 de octubre.
  • Distritos que recibirán el pago: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de La Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Sur

  • Fecha de pago: 18 y 19 de octubre.
  • Distritos que recibirán el pago: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Centro

  • Fecha de pago: del 20 al 22 de octubre.
  • Distritos que recibirán el pago: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

MUY IMPORTANTE

Con relación a la segunda jornada de los pagos a domicilio, la fecha programada será para el 23 y 24 de octubre, respectivamente, enfocándose en los pensionistas que no fueron localizados en la primera visita. Con ello, se busca garantizar que todos los beneficiarios puedan recibir su apoyo económico de manera oportuna.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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