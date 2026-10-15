¡Mucha atención! La Oficina de Normalización Previsional (ONP), que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció que, a partir de hoy, jueves 15 de octubre, hasta el 24 de octubre, se realizará el pago de pensiones a domicilio para un total de 10.331 beneficiarios. Este servicio se está dando a través del Banco de la Nación.

Pago de pensiones de la ONP a domicilio 2026: cronograma por zonas de Lima Metropolitana

En Lima Metropolitana, las visitas y el pago de las pensiones se realizarán según un cronograma específico que deben tomar en cuenta los beneficiarios. AQUÍ las fechas, horarios, distritos y zonas:

Pago de pensiones de la ONP a domicilio 2026: cronograma por zonas de Lima Metropolitana y más.

Lima Norte

Fecha de pago: del 15 al 17 de octubre.

Distritos que recibirán el pago: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de La Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Sur

Fecha de pago: 18 y 19 de octubre.

Distritos que recibirán el pago: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Centro

Fecha de pago: del 20 al 22 de octubre.

Distritos que recibirán el pago: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

MUY IMPORTANTE

Con relación a la segunda jornada de los pagos a domicilio, la fecha programada será para el 23 y 24 de octubre, respectivamente, enfocándose en los pensionistas que no fueron localizados en la primera visita. Con ello, se busca garantizar que todos los beneficiarios puedan recibir su apoyo económico de manera oportuna.