¿Fuiste miembro de mesa? ONPE anuncia desde cuándo pagará los S/ 165

Desde este martes 13 de octubre, los ciudadanos que participaron activamente en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 empezarán a recibir el incentivo económico de S/ 165 establecido por ley. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya se puso en marcha el cronograma oficial de pagos para los miembros de mesa titulares y suplentes, así como para los electores de la fila que asumieron la responsabilidad de conducir las mesas de sufragio durante la jornada electoral en todo el país.

La compensación económica se otorgará a todos los ciudadanos que cumplieron funciones como miembros de mesa.

¿Cuándo pagan a los miembros de mesa?

Los pagos se realizarán de manera progresiva, de acuerdo con la modalidad de cobro elegida por los beneficiarios en la plataforma web oficial de la institución:

Banca privada (BCP, BBVA y Scotiabank): Las transferencias directas a las cuentas de ahorro personales se realizarán entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre . En los estados de cuenta, los depósitos aparecerán con las siguientes glosas, según la entidad bancaria: "Movilidad" (BCP), "A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE" (BBVA) y "Tbk-pagos varios" (Scotiabank).

Las transferencias directas a las cuentas de ahorro personales se realizarán . En los estados de cuenta, los depósitos aparecerán con las siguientes glosas, según la entidad bancaria: "Movilidad" (BCP), "A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE" (BBVA) y "Tbk-pagos varios" (Scotiabank). Billetera digital (Yape): Los depósitos se realizarán entre el 13 y el 15 de octubre . Cada beneficiario recibirá una notificación por correo electrónico con el mensaje "Recibiste un depósito de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales". Asimismo, la entidad aparecerá identificada en el historial de movimientos de la aplicación.

Los depósitos se realizarán . Cada beneficiario recibirá una notificación por correo electrónico con el mensaje "Recibiste un depósito de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales". Asimismo, la entidad aparecerá identificada en el historial de movimientos de la aplicación. Cobro presencial en el Banco de la Nación: Los ciudadanos que eligieron esta modalidad, así como aquellos que asumieron la función de miembros de mesa ante la ausencia de los titulares, podrán acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación a partir del jueves 15 de octubre . Para realizar el cobro, solo deberán presentar su DNI.

Los ciudadanos que eligieron esta modalidad, así como aquellos que asumieron la función de miembros de mesa ante la ausencia de los titulares, podrán acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación . Para realizar el cobro, solo deberán presentar su DNI. Casos de rechazo bancario: Si el sistema financiero rechaza la transferencia a una cuenta bancaria o billetera digital, se habilitará automáticamente la modalidad de cobro presencial en el Banco de la Nación a partir del viernes 16 de octubre .

El pago se iniciará con los ciudadanos que eligieron una modalidad de cobro.

¿Cómo consultar el estado de tu pago de la ONPE con tu DNI?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuenta con una plataforma virtual que permite a los ciudadanos verificar el estado del pago de S/ 165 por cumplir la función de miembro de mesa. Para realizar la consulta, solo es necesario ingresar el número de DNI en el portal oficial de la entidad: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/.