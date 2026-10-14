Temblor HOY, miércoles 14 de octubre de 2026 en Perú: epicentro del último sismo registrado por el IGP EN VIVO

Perú se mantiene atento a la actividad sísmica de este miércoles 14 de octubre de 2026. Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el país registra temblores con frecuencia, por lo que es importante conocer los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de prevención. ¿Dónde ocurrió el último sismo, cuál fue su magnitud y a qué profundidad se registró? En esta cobertura EN VIVO te contamos los detalles de los últimos movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con información sobre la hora del evento, el epicentro y las zonas donde se sintió, así como consejos de seguridad para saber cómo actuar ante un temblor.

Temblor HOY, 14 de octubre, en Perú: epicentro del último sismo, según el IGP EN VIVO 07:16 Números de emergencia y canales oficiales de información en Perú Ante la ocurrencia de un sismo, es importante conocer los canales oficiales a los que se puede acudir para solicitar ayuda y mantenerse informado sobre la emergencia: Bomberos: llama al 116 para reportar incendios y otras emergencias.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): comunícate al 106 para solicitar asistencia médica de emergencia.

Cruz Roja Peruana: puedes contactar a la institución a través del (01) 266-0481.

Instituto Geofísico del Perú (IGP): consulta su portal oficial para conocer los reportes y datos de los últimos movimientos sísmicos.

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci): ingresa a la plataforma oficial gob.pe para acceder a recomendaciones de prevención y orientación sobre cómo actuar ante una emergencia. 07:14 Bienvenidos Bienvenido a nuestra cobertura EN VIVO de los sismos registrados hoy, miércoles 14 de octubre, en Perú. Aquí encontrarás información actualizada sobre los últimos movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), incluyendo la hora exacta, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro. Mantente informado sobre la actividad sísmica en el país y sigue nuestras actualizaciones para conocer los reportes oficiales y las recomendaciones de seguridad ante un temblor.