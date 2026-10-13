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Temblor HOY en Perú, martes 13 de octubre, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según el IGP
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú hoy, martes 13 de octubre, incluyendo su magnitud, epicentro y profundidad. ¿Tembló Lima?
Este martes 13 de octubre, los movimientos telúricos continúan siendo de interés y prioridad en la población peruana. Consulta el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor registrado en el país, con datos de magnitud, epicentro, profundidad, hora y las zonas donde fue sentido. ¿La capital registró algún sismo?
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Temblor HOY en Perú, 13 de octubre EN VIVO: epicentro y magnitud, según el IGP
¿Cuál es la diferencia entre un simulacro y una simulación?
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Consulta los últimos reportes del IGP sobre sismos en Perú hoy, martes 13 de octubre de 2026. Conoce si se registró un temblor, su magnitud y epicentro.
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