Este martes 13 de octubre, los movimientos telúricos continúan siendo de interés y prioridad en la población peruana. Consulta el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor registrado en el país, con datos de magnitud, epicentro, profundidad, hora y las zonas donde fue sentido. ¿La capital registró algún sismo?

Temblor HOY en Perú, 13 de octubre EN VIVO: epicentro y magnitud, según el IGP 06:45 ¿Cuál es la diferencia entre un simulacro y una simulación? 06:43 Bienvenidos Consulta los últimos reportes del IGP sobre sismos en Perú hoy, martes 13 de octubre de 2026. Conoce si se registró un temblor, su magnitud y epicentro.