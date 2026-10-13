Sedapal anuncia nuevo corte de agua para el miércoles 14 de octubre: consulta qué zonas de Lima y Callao serán afectadas

Este miércoles 14 de octubre se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en diversos sectores de Lima y el Callao. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que la interrupción se debe a trabajos de mantenimiento programados en el sistema de almacenamiento.

La suspensión del servicio de agua potable afectará a diversos sectores de Lima.

Según la entidad, "estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y garantizar una distribución más eficiente del recurso". Por ello, se recomienda a la ciudadanía adoptar medidas preventivas y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante la ejecución de los trabajos en la red de abastecimiento.

¿Qué distritos tendrán corte de agua el 14 de octubre, según Sedapal?

Para consultar qué manzanas y sectores se verán afectados por el corte de agua, Sedapal cuenta con una plataforma digital que permite verificar esta información. Los usuarios pueden ingresar su número de suministro o señalar su ubicación para conocer los horarios previstos de interrupción y restablecimiento del servicio. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente ENLACE.

Sedapal informa sobre las suspensiones del servicio de agua potable en Lima.

Recomendaciones para afrontar el corte de agua en Lima

Las obras de mejora programadas tienen como objetivo fortalecer la red de distribución y prevenir futuras fallas operativas, en beneficio de miles de familias. Al respecto, Sedapal destacó en sus canales oficiales que "estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad", con el propósito de garantizar un servicio más estable a largo plazo.

Debido a que la suspensión del servicio no afectará por igual a todos los sectores de Lima, las labores de mantenimiento se realizarán en distintos horarios, según la zona afectada. Ante esta situación, se recomienda a los vecinos consultar los mapas de cobertura de sus respectivos distritos y hacer un uso responsable del agua almacenada mientras duren los trabajos.

Asimismo, las autoridades recomiendan mantener cerradas las llaves de paso durante el corte para evitar inconvenientes cuando se restablezca el suministro. También exhortan a la población a reservar el agua disponible para cubrir las necesidades esenciales del hogar, priorizando el consumo básico y la higiene personal.