Mide 14 metros y pesa 4 toneladas: así luce la gigantesca estatua del papa León XIV en el Callao, ¿cuándo se inaugura?

Una impresionante e imponente obra de arte ya se erige frente al mar chalaco. La estatua del papa León XIII llegó de madrugada al Callao tras un cuidadoso traslado desde Carabayllo en dos tráileres, en un trayecto de tres horas que aprovechó el bajo flujo vehicular de las avenidas Universitaria, Canta-Callao y Faucett.

¿Cuándo inauguran la estatua de 14 metros del papa León XIV en el Callao?

Actualmente, un equipo de especialistas ensambla las estructuras con ayuda de grúas en el parque Niño Gaelito, en el Callao, para dejar todo listo antes del arribo del pontífice al país. De acuerdo con información oficial de Gob.pe, "la inauguración de la estatua está programada para este domingo 8 de noviembre a las 3 p. m.".

El lugar fue seleccionado por la conexión histórica de Robert Francis Prevost (nombre secular del papa) con el puerto chalaco, del cual fue administrador apostólico entre 2020 y 2021. A su vez, la efigie se ubicará en un entorno con un alto significado emocional: un parque dedicado a la memoria de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, niño de cuatro años que murió en marzo de 2026 al salvar a su hermana de un incendio.

¿Quién diseñó la estatua del papa León XIV en el Callao?

Detrás de este monumento de 14 metros y cuatro toneladas se encuentra el talento del artesano peruano Rafael Gutiérrez Quispe, egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Junto a un equipo de ocho profesionales, entre escultores, soldadores y especialistas en moldeado y acabado, Gutiérrez dio vida a la obra que rinde homenaje a la llegada del Santo Padre a tierras peruanas.

Recorrido del papa León XIV en Perú: fechas y ciudades de la visita papal

La develación de la imagen antecede a un evento histórico: el papa León XIV realizará una visita apostólica al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, cumpliendo una itinerante agenda pastoral que abarcará diversos puntos del territorio nacional: