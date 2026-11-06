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¿Se SUSPENDEN las clases presenciales en Lima por lluvias? La DRELM se pronuncia ante RIESGO de inundaciones

Ante el riesgo de emergencias por las fuertes lluvias en Lima, la DRELM ordenó a los colegios públicos tomar precauciones y evaluar posibles peligros.

María Zapata
¿Las clases en Lima se realizarán de manera virtual debido a las lluvias según la DRELM?
¿Las clases en Lima se realizarán de manera virtual debido a las lluvias según la DRELM? | Composición: María Zapata | Líbero
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Las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño han puesto en alerta máxima la infraestructura escolar de la capital. Ante este escenario, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ha dictado pautas preventivas para que cada escuela evalúe su nivel de vulnerabilidad y proteja a su comunidad ante posibles desbordes o aniegos.

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Clases virtuales en Lima por lluvias: ¿cuándo se suspende la presencialidad según la DRELM?

El eventual paso a la modalidad a distancia no será una medida global ni obligatoria para toda la capital, sino una decisión focalizada. Según informó formalmente la DRELM, "las instituciones educativas podrán adoptar temporalmente la modalidad no presencial cuando las condiciones de seguridad no permitan garantizar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores".

De esta manera, cada colegio público afectado por las lluvias en Lima deberá analizar su situación particular junto con su respectiva UGEL. Si un establecimiento detecta un peligro inminente producto del fenómeno El Niño, los directivos deben notificar de inmediato el cambio temporal a la enseñanza remota para asegurar que el aprendizaje no se interrumpa mientras dure la emergencia.

DRELM, lluvias en Lima, clases

Las fuertes lluvias en Lima llevaron a la DRELM a exigir nuevas prevenciones para proteger a los colegios públicos.

Protocolo escolar en Lima ante inundaciones y daños por precipitaciones

Para anticiparse a cualquier desastre, las autoridades educativas establecieron que los directores de las escuelas realicen inspecciones minuciosas en sus planteles. Esta evaluación previa abarca tres puntos críticos: la resistencia de la infraestructura, el acceso a servicios básicos y la seguridad de las rutas de tránsito hacia el colegio.

Asimismo, ante la desinformación que suele circular durante la temporada de lluvias, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana instó a padres de familia y profesores a mantenerse informados únicamente por vías oficiales. La DRELM ratificó que mantendrá una supervisión continua en todo Lima para actuar de forma inmediata frente a cualquier evento natural derivado del fenómeno El Niño.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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