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José Soto, ídolo de Alianza Lima, lanzó duro comentario sobre el arbitraje: "Se equivocan"

José Soto, referente de Alianza Lima, lanzó una rotunda declaración tras ser consultado por los errores arbitrales que hay en el fútbol peruano.

Francisco Esteves
José Soto, ídolo de Alianza Lima, lanzó duro comentario sobre el arbitraje.
José Soto, ídolo de Alianza Lima, lanzó duro comentario sobre el arbitraje.
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Uno de los máximos referentes de Alianza Lima en su historia es José Soto, conocido exfutbolista que salió campeón de la Liga 1 con los blanquiazules en múltiples ocasiones. Ahora, como director técnico, fue consultado sobre el arbitraje que existe actualmente en el balompié peruano, ya que viene siendo criticado cada semana por las diferentes decisiones e intervenciones del VAR.

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Actualmente, el popular ‘Pepe’ es entrenador del CD Moquegua de la primera división, club que marcha en zona de descenso y que tiene como principal objetivo mantenerse en la categoría máxima de nuestro fútbol. El estratega acaba de ser anunciado de forma oficial en las redes sociales de la ‘Fuerza del Sur’ luego de que destituyeran a Jaime Serna, quien estuvo tres temporadas al mando del equipo.

Tras haberse incorporado a su nueva escuadra, José Soto fue entrevistado en el programa 'Hablemos de MAX', vía L1 MAX, y le consultaron sobre cómo es el arbitraje en la Copa Perú, ya que cuenta con bastante experiencia dirigiendo esa competición. De inmediato, el ex Alianza Lima fue sarcástico y especificó que está peor que en la Liga 1.

Si en la Liga 1 está mal, imagínate en la Copa Perú. Se equivocan para todos, no solamente en la zona de abajo, también de arriba. Tenemos que ayudar para que se equivoquen menos y los árbitros no sean la atracción”, indicó el entrenador de CD Moquegua, quejándose de las decisiones arbitrales que se dan en el torneo, aunque también fue claro e indicó que es culpa también de los planteles.

Trayectoria de José Soto como DT

  • Alianza Lima
  • León de Huánuco
  • Carlos Mannucci
  • Alianza Universidad
  • Alfredo Salidas
  • Hualgayoc
  • Juan Aurich
  • Chavelines
  • Santos FC
  • Deportivo Coopsol
  • Defensor Porvenir
  • Atlético Torino
  • El Inca
  • Llacuabamba
  • Alianza Arenal
  • Deportivo Moquegua
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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