Liga 1 confirmó árbitro que dirigirá el Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura

La Liga de Fútbol Profesional del Perú confirmó su programación de árbitros para los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El conocido expresidente de la CONAR, Winston Reátegui, compartió en redes sociales el juez encargado de dirigir cada uno de los compromisos de esta nueva jornada y, por supuesto, ya se sabe quién estará en el duelo Alianza Lima vs. Atlético Grau en Matute.

Como sabemos, recientemente los blanquiazules, en especial Pablo Guede, soltaron comentarios contra el arbitraje que tuvo durante el encuentro ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por ello, ahora todos los hinchas estuvieron atentos para ver a cuál colegiado le designaban para el compromiso ante el 'Patrimonio de Piura', que se llevará a cabo en el Alejandro Villanueva este sábado 17 de octubre.

Es así como Michael Espinoza es el árbitro encargado de dirigir el partido Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Esta noticia no caló bien en la afición íntima, ya que tienen cierto grado de animadversión ante el mencionado juez porque aseguran haber sido perjudicados por él en ocasiones pasadas. Lo cierto es que nada cambiará la programación para el cotejo.

Michael Espinoza dirigirá el Alianza Lima vs. Atlético Grau.

Vale precisar que la última vez que Espinoza dirigió a los blanquiazules fue durante el último duelo que tuvo con Alianza Atlético. A su vez, la Liga de Fútbol Profesional también confirmó que el encargado de impartir justicia desde el VAR será Víctor Cori. Todo está listo para el duelo a las 8.30 p. m. de este sábado, con transmisión de L1 MAX.

Lista completa de árbitros para la fecha 12 del Torneo Clausura 2026