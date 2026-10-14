Pablo Bengoechea, ex Alianza Lima, recibió rotunda noticia sobre su futuro como DT en Perú

Uno de los directores técnicos más recordados en Alianza Lima durante la última década es Pablo Bengoechea, quien salió campeón con el club en el 2017 y luego llegó a disputar dos finales nacionales. Ahora, el conocido personaje uruguayo sorprendió a todo el mundo con una fuerte noticia sobre su futuro como entrenador en el Perú. A continuación, te contamos todos los detalles.

Resulta que, como muchos saben, el estratega extranjero se encontraba al mando de Comerciantes FC en la Liga 2, segunda división de nuestro país, y tenía como objetivo el anhelado ascenso a la Liga 1. Sin embargo, debido a la pésima racha de resultados que arrastra la institución deportiva y a que marcha último en su grupo, se definió que no continúe más como DT en el cuadro de Iquitos.

"¡Gracias, Pablo Bengoechea! Agradecemos al profesor Pablo Bengoechea Dutra por sus servicios prestados a la institución durante la competición en la presente temporada. Le deseamos éxitos en sus próximos proyectos", indicó Comerciantes FC en sus redes sociales, poniéndole fin a su relación con el antiguo entrenador de Alianza Lima.

Pablo Bengoechea no va más en Comerciantes FC.

De esta forma, el conocido estratega uruguayo cortó su vínculo con el club peruano y no sabemos si continuará con su carrera profesional en nuestro país, o si se marchará al suyo esperando una nueva oportunidad. Por su parte, el combinado de Iquitos buscará reponerse este domingo 18 de octubre, cuando enfrenta ADA Jaén.

Trayectoria de Pablo Bengoechea

Esta ha sido su carrera como DT: