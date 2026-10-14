José Soto, campeón con Alianza Lima, reveló cómo se dio su fichaje a Deportivo Moquegua: "Fue duro"

José Soto, quien en su momento como futbolista salió campeón 4 veces con Alianza Lima, ahora volvió a la Liga 1, pero junto a Deportivo Moquegua, que lo fichó como su flamante entrenador en la recta final del Torneo Clausura 2026. Ante ello, el técnico reveló cómo se dio su fichaje al equipo moqueguano y salida de Alianza Arenal de la Copa Perú.

José Soto, campeón con Alianza Lima, reveló detalles de su fichaje a Deportivo Moquegua

En conversación con L1MAX, los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez le consultaron a Soto sobre su inesperada incorporación a CD Moquegua en la parte final del Clausura de la Liga 1 2026.

El exjugador de Alianza Lima contó que el viernes 9 de octubre, por la mañana, aún no tenía nada cerrado; sin embargo, por la noche recibió una llamada para coordinar su llegada al club de provincia.

Pepe Soto señaló que, antes de aceptar la oferta de Deportivo Moquegua, habló con el gerente deportivo de Alianza Arenal, Rinaldo Cruzado. Según indicó, Cruzado dio su visto bueno para que dejara el cargo de técnico del club y pudiera regresar a la Liga 1, esta vez como entrenador del conjunto moqueguano.

"El día viernes tuve una conversación previa con unos amigos de Moquegua que me dijeron que estaban voceando mi nombre, pero no había nada oficial. El día viernes me llaman para preguntarme cómo estaba mi situación. Hablé con Rinaldo, fue duro porque estamos a puertas de que acabe esto, había un proyecto. Hablé y me dijo que no me iba a quitar la posibilidad de dirigir en Liga 1 nuevamente. El lunes viajamos y el martes ya empecé", afirmó.

Trayectoria de Pepe Soto como técnico