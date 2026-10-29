Jairo Vélez arremetió contra el arbitraje del Cristal vs Alianza: "Unas pitan y otras no"

Alianza Lima sufrió una derrota ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y Jairo Vélez no ocultó su molestia tras el compromiso. El futbolista blanquiazul cuestionó algunas decisiones arbitrales durante el encuentro y dejó una frase que refleja su disconformidad con el trabajo del juez principal.

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Jairo Vélez lanzó fuerte comentario contra el arbitraje del Sporting Cristal vs Alianza Lima

Luego del partido, el atacante fue consultado sobre las acciones polémicas que se presentaron durante el clásico moderno. Vélez consideró que hubo diferencias de criterio al momento de sancionar determinadas jugadas y reconoció que esta situación generó frustración en el plantel íntimo.

“Sí, sabíamos que iba a ser un partido así. Bueno, la sensación es que las últimas jugadas, unas pitan y otras no. Y eso lo que da un poco de bronca, de enojo”, manifestó el futbolista de Alianza Lima.

Pese al resultado adverso, el jugador ecuatoriano aseguró que el objetivo del equipo continúa intacto. Explicó que todavía tienen posibilidades de asegurar su presencia en la definición por el título nacional y que necesitan sumar tres puntos más para alcanzar esa meta.

“Pero dentro de todo, creo que nosotros estamos tranquilos. Estamos a tres puntos en la final, así que nada, estamos todavía. Nosotros, sobre todo, tenemos una buena base, así que tenemos que ganar tres puntos más para tener una final, así que por ese lado estamos tranquilos”, sostuvo.

Asimismo, Vélez reconoció que la derrota complica las aspiraciones de Alianza Lima en el Clausura, aunque descartó dar por terminada la pelea. El futbolista consideró que el equipo debe asumir la responsabilidad por lo sucedido ante Sporting Cristal y enfocarse en los compromisos restantes.

“No, siendo realistas, bueno, se alejan un poco, pero igual quedan fechas por delante todavía. Esto no sé, a ver, esto hasta que termine. Pero bueno, la deuda es con nosotros mismos como equipo porque hoy merecimos ganar este partido”, agregó.

¿Qué lesión sufrió Jairo Vélez ante Sporting Cristal?

Finalmente, el atacante también se refirió a la molestia que lo obligó a abandonar el terreno de juego durante el compromiso. Vélez explicó que sufrió un fuerte golpe en la rodilla, aunque no brindó mayores detalles sobre su estado físico ni el tiempo que necesitaría para recuperarse.