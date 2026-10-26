Cristofer Soto, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón peruano: "Bienvenido"

Alianza Lima ha contado a lo largo de su historia con varios futbolistas que dejaron huella por su calidad y rendimiento durante su etapa en el club. No obstante, por la falta de continuidad, algunos de ellos hoy están vinculados a otros equipos. Ese es el caso de Cristofer Soto, quien, tras dejar la institución blanquiazul, firmó por un club campeón del fútbol peruano: estamos hablando de Chosica FC.

Cristofer Soto, exfutbolista de Alianza Lima, fichó por club campeón peruano

Chosica FC hizo oficial la incorporación de Soto, exfutbolista de Alianza, como uno de sus refuerzos más destacados para la temporada 2026, con el objetivo de disputar el certamen denominado Tradición Copera, que otorga el ascenso a la Liga 3.

Cristofer Soto, exjugador de Alianza Lima, es nuevo fichaje de Chosica FC

"¡Cristofer Soto es de Chosica FC! ¡No llega cualquiera! Llega un delantero con pólvora en los botines, jerarquía en el área y el gol entre ceja y ceja", empezaron escribiendo a través de sus redes sociales.

"Con una importante trayectoria en el fútbol peruano y pasado por clubes como Alianza Lima y San Martín, Cristofer Soto se suma al Ajedrezado para poner su experiencia, potencia y olfato goleador al servicio de nuestra camiseta ¡Bienvenido!”, finalizaron.

Cabe mencionar que antes de fichar por Chosica FC, Soto fue jugador de Alianza Lima, CNI, Universidad San Martín, UTC, Unión Huaral, León de Huánuco, Ayacucho FC, Comerciantes, Cienciano, Chavelines, Scratch y Sport Bolognesi.

¿Cómo le fue a Cristofer Soto en Alianza Lima?

Cristofer Soto inició su trayectoria en las categorías menores de Alianza y debutó oficialmente con el primer equipo en 2008. Su etapa más destacada en el club blanquiazul llegó en 2011, cuando participó en la Copa Libertadores Sub-20 y se convirtió en el máximo goleador del torneo. Después de pasar por CNI en 2009, regresó al conjunto íntimo entre 2010 y 2012; no obstante, dejó la institución por la falta de continuidad. En total, el delantero disputó 45 encuentros, marcó 8 tantos y aportó 2 asistencias.