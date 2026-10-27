Alianza Lima cerca de perder a Renzo Garcés y Jairo Vélez para la parte final del Torneo Clausura

Alianza Lima está cerca de perder a dos piezas importantes de su plantel para la parte final del Torneo Clausura 2026. Renzo Garcés y Jairo Vélez se encuentran en riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, una situación que podría complicar los planes del equipo blanquiazul en sus últimos compromisos de la temporada.

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Alianza Lima cerca de perder a Renzo Garcés y Jairo Vélez para la recta final del Torneo Clausura 2026

El defensor Garcés es quien se encuentra más cerca de recibir una sanción, pues acumula cuatro tarjetas amarillas en el campeonato. De recibir una más, el zaguero quedaría suspendido para la siguiente jornada, por lo que el comando técnico deberá estar atento a su comportamiento durante los partidos que restan.

Renzo Garcés y Jairo Vélez están a una y dos tarjetas amarillas de ser suspendidos en el Torneo Clausura 2026

Por su parte, Vélez también deberá tener cuidado en esta recta final del certamen. El mediocampista registra tres tarjetas amarillas y está a una de alcanzar el límite de cuatro que mantiene en alerta a varios futbolistas del torneo. Por ello, una nueva amonestación podría dejarlo al borde de perderse uno de los próximos encuentros, dependiendo del reglamento de suspensión aplicable.

En ese escenario, evitar nuevas amonestaciones será fundamental para Renzo Garcés y Jairo Vélez. Ambos futbolistas podrían convertirse en bajas sensibles si acumulan las tarjetas necesarias para recibir una sanción, por lo que Pablo Guede tendrá que gestionar cuidadosamente sus últimos encuentros para no perder piezas importantes en un momento decisivo de la temporada.

¿Cuántos partidos le restan a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

A Alianza Lima le quedan cuatro partidos por disputar en el Torneo Clausura 2026: enfrentará a Sporting Cristal, Cienciano, Los Chankas y FC Cajamarca. Estos compromisos serán determinantes para las aspiraciones del conjunto íntimo, que necesita contar con sus principales jugadores disponibles para afrontar el cierre del campeonato.