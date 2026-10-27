Alianza Lima tomó firme decisión con Esteban Pavez previo a partido ante Cristal: "Un riesgo"

Alianza Lima se prepara para su encuentro contra Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Una de las interrogantes para este compromiso es la presencia del pivote defensivo Esteban Pavez, quien salió de cambio durante el partido ante Atlético Grau y no estuvo presente en el choque contra CD Moquegua. En ese sentido, se conoció si el volante chileno podrá estar disponible para el importante duelo ante los rimenses, próximo rival de los blanquiazules.

Alianza Lima tomará firme decisión con Esteban Pavez

Según explicó Analú Rodríguez, en una reciente edición del programa L1 MAX, las posibilidades de que Pavez llegue al encuentro ante Cristal son muy reducidas. Sin embargo, existe una opción de que pueda reaparecer frente a Cienciano, dependiendo de cómo evolucione su recuperación en los próximos días.

La periodista también precisó que el mediocampista presenta un desgarro mínimo, situación que abriría la posibilidad de acelerar su regreso a las canchas. No obstante, su disponibilidad dependerá de la evaluación que realice el cuerpo técnico y del estado físico que presente antes de los próximos encuentros.

"Hice la consulta en Moquegua sobre Esteban Pavez para que partido puede llegar lo que resta del Clausura. Ante Sporting Cristal es dificilísimo que pueda llegar, pero hay una posibilidad que pueda llegar al partido contra Cienciano”.

"Lo de Pavez es un desgarro mínimo, pero me dijeron que si es necesario, puede que Guede lo arriesgue un poco y pueda jugar. Podría llegar contra Cienciano y por ahí que lo arriesgue a jugar contra Cristal. Puede que tomen un riesgo de ponerlo considerando que el desgarro es mínimo y que Pavez es un futbolista que se recupera rápido", explicó.

Revelan si Esteban Pavez llegará para partido ante Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal

Sporting Cristal y Alianza Lima se medirán este jueves 29 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará a partir de las 3.30 p. m. en el estadio Alberto Gallardo y podrá verse en vivo a través de L1 MAX. Asimismo, los hinchas tendrán la opción de seguir el partido mediante la plataforma de streaming Liga1 Play.