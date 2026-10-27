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Gianfranco Chávez, ex Cristal, sacó cara por Alianza Lima previo al clásico: "Tengo que dejar todo"

El defensa de Alianza Lima, Gianfranco Chávez, no dudó en defender a su actual club a poco de enfrentar a su exequipo Sporting Cristal.

Diego Medina
Gianfranco Chávez declaró previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima.
Gianfranco Chávez declaró previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima. | Foto: Jax Latin Media
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Solo quedan pocos días para el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Un condimento especial para este clásico es el choque de jugadores con pasado en el elenco rival, como es el caso del defensor Gianfranco Chávez. Justamente, este futbolista se pronunció previo al duelo clave de la temporada y defendió públicamente a su actual elenco.

Alianza Lima extendió su queja sobre reprogramación del partido de Universitario ante Boys.

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Gianfranco Chávez, ex Sporting Cristal, sacó cara por Alianza Lima

En diálogo con Jax Latin Media, Gianfranco Chávez se dio el tiempo de brindar unas breves declaraciones sobre lo que vive Alianza Lima tras su reciente victoria ante CD Moquegua. No obstante, no fue ajeno a las consultas sobre el próximo choque contra Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, más aún al saber que se formó en tienda celeste.

Fiel a su estilo, el central dejó en claro que se fue de la mejor manera de Sporting Cristal, pero que ahora se debe al 100% a Alianza Lima y que dará lo mejor de sí para conseguir un buen resultado en el Estadio Alberto Gallardo.

"Seguimos trabajando. El grupo está bien fuerte y tenemos que seguir así. Contra Cristal va a ser un partido duro, igual que todos. Tenemos que trabajar fuerte para este partido. Siempre me fui bien del club. Ahora pertenezco a Alianza y tengo que dejar todo por Alianza", declaró Gianfranco Chávez.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Gianfranco Chávez fue campeón con Sporting Cristal

El defensa Gianfranco Chávez tuvo un gran paso con Sporting Cristal en el que se consagró campeón de la Liga 1 y Copa Bicentenario. Además, fue capitán del elenco celeste durante varias temporadas, pero ahora defiende los colores de Alianza Lima en busca de hacer historia en La Victoria.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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