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Diego Enríquez dio fuerte calificativo al duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima: "Una final"

El portero no se guardó nada y calentó la previa del encuentro entre celestes y blanquiazules, que se disputará este jueves.

Antonio Vidal
Diego Enríquez dio fuerte calificativo al duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima
Diego Enríquez dio fuerte calificativo al duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima | composición Líbero
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Sporting Cristal sufrió un duro tropiezo ante Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura. Ahora, los dirigidos por Roberto Mosquera deben pasar página y centrarse en el compromiso ante Alianza Lima, en el que los rimenses deberán defender su localía. En este contexto, Diego Enríquez se pronunció sobre el partido entre celestes y blanquiazules, al que calificó como una final que protagonizarán estos dos grandes equipos, que buscarán los tres puntos con el objetivo de aspirar a coronarse campeones del torneo.

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Diego Enríquez dio fuerte calificativo al duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima

En conversación con el programa 'Fútbol en América', el portero señaló que ya se encuentran enfocados en el partido que se realizará este jueves. Además, reconoció que se encuentran corrigiendo los errores del partido pasado para no volver a cometerlos en este encuentro.

"El equipo se esta preparado bien para el jueves, que es una final. El profe siempre esta con nosotros, siempre directo. Estamos corrigiendo las cosas del partido anterior y llegar bien el jueves", expresó el golero.

Trayectoria de Diego Enríquez

  • Cristal Juvenil
  • Cristal Sub-20
  • Sporting Cristal II
  • Cienciano
  • Cusco FC
  • Deportivo Binacional
  • Sporting Cristal

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Lima este jueves 29 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El compromiso se disputará en el estadio Alberto Gallardo, donde los celestes buscarán recuperarse de la derrota ante Cusco FC y sumar tres puntos importantes frente al cuadro blanquiazul.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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