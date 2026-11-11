¿Cuánto sería el exorbitante montó que dejaría Eryc Castillo si dejará Alianza Lima?

El gran presente de Eryc Castillo con Alianza Lima habría despertado el interés de equipos de la Liga MX, por lo que todo apunta a que la 'Culebra' estaría cerca de dejar el elenco blanquiazul de cara a la próxima temporada. Ante este escenario, muchos hinchas se preguntan cuánto dinero podría recibir el club por el traspaso del ecuatoriano, quien, a sus 31 años, es el máximo goleador de la Liga 1 en la presente campaña. Por ello, en esta nota revisamos cuál sería el monto que ingresaría a las arcas victorianas ante una posible venta del atacante a final de año.

¿Cuánto sería el exorbitante monto que dejaría Eryc Castillo si dejara Alianza Lima?

Todo apunta a que Castillo se marchará a México, por lo que diversos medios, como el portal ecuatoriano El Futbolero, en su momento informaron que Santos Laguna prepararía una oferta de US$2 millones para fichar al atacante. De concretarse la operación por ese monto, Alianza recibiría una suma importante por la salida del futbolista.

Sin embargo, otro medio como El Siglo de Torreón, de México, atribuyó el dato inicial a la prensa ecuatoriana y aclaró que, hasta la publicación de su nota, no existían negociaciones formales o avanzadas entre los clubes. Por eso, los US$2 millones deben tomarse como una cifra reportada, no como una oferta confirmada oficialmente.

Eryc Castillo y el exortbitante montó que dejaría a Alianza Lima

En ese sentido, una posible venta de Eryc Castillo dejaría cerca de 2 millones de dólares en las arcas de Alianza Lima. Esta cifra representaría un importante ingreso para el club blanquiazul de cara a la planificación de la próxima temporada, especialmente pensando en su participación en la Copa Libertadores 2027.

¿Cuándo termina el contrato de Eryc Castillo con Alianza Lima?

De acuerdo con la información de Transfermarkt, Eryc Castillo tiene vínculo contractual con Alianza Lima hasta diciembre de 2028, luego de renovar su contrato durante la temporada 2025. Sin embargo, el atacante ecuatoriano podría cambiar de aires si recibe una propuesta del extranjero que resulte conveniente, lo que abriría la posibilidad de que deje la institución victoriana de cara al próximo año.

