Alianza Lima está próximo a enfrentar a Universitario de Deportes en la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 y previo a ello salió el rumor que Gustavo Pineda sería el próximo técnico del club blanquiazul en reemplazo de José Letelier para el 2027. Ante ello, desde la dirigencia íntima salieron a responder de forma rotunda.

Alianza Lima reveló si Gustavo Pineda será nuevo técnico del club

En conversación con el programa 'Lo Bueno, lo Malo y lo Feo', Sisi Quiroz, gerente deportiva y subgerente de las divisiones de fútbol femenino de Alianza Lima, salió al frente para asegurar que no piensan en los fichajes de la próxima temporada, sino en la final de vuelta que sostendrán ante Universitario por el Clausura.

Gustavo Pineda fue rumoreado como próximo técnico de Alianza Lima Femenino

"¡Claramente quieren desestabilizar! Estamos enfocadas en el partido del fin de semana. Nuestro enfoque está en ganar este domingo y jugar la final nacional", afirmó.

Cabe señalar que Alianza Lima Femenino cayó 3-1 en el partido de ida frente a Universitario de Deportes Femenino. Por ello, el domingo 22 de noviembre de 2026 intentará imponerse al conjunto merengue en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, desde las 11.00 a. m., para forzar una final nacional por la Liga Femenina 2026.

¿Quién es Gustavo Pineda, posible técnico de Alianza Lima Femenino para 2027?

Gustavo Pineda es un entrenador colombiano reconocido por su exitoso paso por Dragonas IDV, equipo femenino de Independiente del Valle de Ecuador. Llegó en enero de 2024 y conquistó tres títulos consecutivos de la Superliga Femenina (2024, 2025 y 2026), además de dirigir al club en la Copa Libertadores Femenina. Su ciclo terminó en noviembre de 2026, tras el anuncio oficial de su salida.

Antes trabajó en Cortuluá, Unión Magdalena y América de Cali, donde fue asistente técnico, analista táctico y entrenador de menores. Es profesional en Deporte por la Escuela Nacional del Deporte de Cali y cuenta con una especialización en Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo.