WYFF4 y otros portales internacionales señalaron que un individuo, acusado de hurto en un Walmart de Carolina del Sur, en Estados Unidos, fue hallado en el baño del establecimiento en posesión de una pipa para fumar crack y 40 pastillas de color rosa. Las autoridades locales compartieron más detalles al respecto. Asimismo, la policía detuvo al sospechoso tras recibir reportes sobre su comportamiento sospechoso dentro de la tienda.

Walmart: hombre acusado de hurto fue hallado en un baño con una pipa para crack y 40 pastillas

Según informes, la policía de North Charleston recibió un aviso el domingo 19 de julio del 2026 por parte del personal de seguridad de una tienda situada en Rivers Avenue, en Estados Unidos. Al llegar, un agente se dirigió al baño, donde halló a Brandon Tyler Driggers, de 29 años, sentado en un cubículo de inodoro cerrado, sin hacer uso de las instalaciones.

Walmart: hombre acusado de hurto fue hallado en un baño con una pipa para crack y 40 pastillas.

Tal como se expuso en el documento oficial, se había alertado sobre un hombre que había escondido mercancía en una mochila antes de ingresar al baño de la tienda. Durante la intervención, los agentes encontraron en posesión de Driggers una pipa de vidrio, comúnmente vinculada al consumo de crack, así como un trozo de papel arrugado que contenía 40 pastillas rosas marcadas con 1/2.

Asimismo, dentro del papel se halló una bolsa de plástico rota que contenía una pastilla adicional, identificada por los investigadores como clonazepam (Klonopin), un medicamento controlado de la Lista IV. Driggers no pudo presentar una receta válida para este fármaco, y los agentes también descubrieron la mercancía oculta en su mochila.

¿Qué más revelaron las investigaciones sobre este individuo?

Los informes policiales revelaron que Driggers cuenta con múltiples condenas previas por hurto mayor y que, en julio de 2023, se le había emitido una notificación de prohibición de entrada que le restringía el acceso a un Walmart. Asimismo, las autoridades señalaron que posee varios antecedentes penales relacionados con delitos de drogas.

Actualmente, Driggers enfrenta cargos por delitos agravados contra la propiedad, que incluyen hurto en tiendas, posesión con intención de distribuir una sustancia controlada de la Lista IV y allanamiento de morada, tras haber sido notificado. En este momento, se encuentra recluido en el Centro de Detención Al Cannon.