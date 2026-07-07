¿De quién es el mérito? TRUMP se atribuye la REBAJA DE PRECIOS de Walmart, pero el comunicado oficial no menciona el papel de la administración

El presidente Donald Trump aseguró que la reciente reducción de precios anunciada por Walmart fue resultado de una solicitud de su administración. Sin embargo, la compañía no hizo referencia a ninguna intervención del Gobierno en su comunicado oficial, según informó Associated Press (AP), lo que dejó abierta la discusión sobre quién impulsó realmente las rebajas para los consumidores de Walmart en Estados Unidos.

¿Walmart bajó sus precios porque Trump se lo pidió?

El anuncio de Walmart incluyó reducciones de precios en productos como carne molida, maíz, cerezas, helados, papas fritas y artículos de marcas como Coca-Cola y Pepsi. La empresa explicó que estas medidas buscan ayudar a sus clientes durante la temporada de verano y permitir que las familias administren mejor su presupuesto.

En una publicación en redes sociales, Donald Trump afirmó que Walmart había reducido los precios por petición directa de su administración, como parte de las celebraciones por el 250.º aniversario de Estados Unidos. El mandatario destacó especialmente una disminución cercana al 15 % en el precio de la libra de carne molida.

No obstante, el comunicado difundido por Walmart después de las declaraciones presidenciales no mencionó conversaciones con la Casa Blanca ni atribuyó las rebajas a gestiones del Gobierno. La compañía se limitó a señalar que sus promociones en Walmart y Sam’s Club estaban enfocadas en beneficiar a los consumidores.

Donald Trump, Walmart

Associated Press (AP) señaló que Walmart ha convertido su estrategia de precios bajos en una ventaja competitiva ante el incremento del costo de vida en Estados Unidos.

Donald Trump enfrenta críticas por la inflación en Estados Unidos

La discusión sobre los precios ocurre mientras Donald Trump enfrenta cuestionamientos por el comportamiento de la inflación durante su mandato. Datos oficiales citados en el reporte de Associated Press indican que los precios al consumidor han aumentado en los últimos 12 meses, superando el nivel registrado al inicio de su gestión.

El presidente responsabilizó en distintas ocasiones a los demócratas por los altos costos y defendió el impacto positivo de sus políticas económicas en los consumidores. Al mismo tiempo, criticó a las empresas que atribuyen parte del aumento de precios a los aranceles impuestos por su administración.

En 2025, Trump mencionó a Walmart como referencia del impacto económico sobre los consumidores estadounidenses. En esa ocasión, pidió que la cadena asumiera parte del costo de los aranceles y evitara trasladarlo a los compradores. "Walmart debería dejar de culpar a los aranceles por el aumento de precios en toda la cadena", afirmó Trump en aquella publicación, según el reporte citado por Associated Press.

Con las elecciones legislativas de mitad de mandato en el horizonte, el presidente busca presentar cualquier reducción de precios como una señal positiva de su gestión económica. Sin embargo, en el caso de Walmart EE. UU., la compañía no confirmó que sus descuentos tengan relación directa con la administración Trump.