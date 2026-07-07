INSÓLITO CASO en un Walmart de Calera: escondió el "botín" en el lugar menos pensado y el resultado fue un ARRESTO INMEDIATO

Un insólito episodio ocurrido en un Walmart de Calera, Alabama, terminó con un hombre detenido luego de que presuntamente intentara ocultar varios paquetes de carne robada en un lugar inesperado: dentro de sus pantalones. El peculiar método utilizado durante el supuesto robo llevó a la policía a apodarlo "el corredor de chuletas", mientras el caso generaba repercusión en Estados Unidos.

Hombre es detenido tras robo en Walmart Calera y una insólita fuga

De acuerdo con el reporte difundido por WBRC 6 News, las autoridades de Calera acudieron al establecimiento tras recibir una alerta por un robo. Cuando un agente llegó al lugar, el sospechoso intentó escapar; sin embargo, durante la persecución dejó abandonados sus zapatos y posteriormente arrojó dos paquetes de filetes que, según la policía, habría ocultado entre sus prendas de vestir.

El jefe de policía de Calera, David Hyche, explicó que el operativo estuvo a punto de culminar con el uso de una pistola eléctrica Taser; sin embargo, la intervención de un ayudante del sheriff del condado de Shelby cambió la situación. El bloqueo realizado por el oficial provocó que el sospechoso finalmente se rindiera y fuera detenido.

Kerry Dewayne Lykes fue identificado como el detenido.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes localizaron en el vehículo del detenido otros productos que presuntamente habían sido robados. Entre los objetos recuperados se encontraban ocho paquetes adicionales de filetes con empaque Sav-Mor y una caja de cerveza que, de acuerdo con las autoridades, habría sido sustraída de un establecimiento Dollar General. Asimismo, la policía confirmó que el individuo contaba con órdenes de arresto vigentes en Calera, el condado de Shelby y el condado de Elmore, situación que complicó aún más sus problemas legales.

Policía de Calera alerta por aumento de robos en comercios de Estados Unidos

Tras el caso ocurrido en Walmart, el jefe policial David Hyche aprovechó para referirse al impacto que tienen los robos en establecimientos comerciales de Estados Unidos. El funcionario señaló que este tipo de delitos representan un problema constante para los negocios y los consumidores. "El hurto en tiendas es un término que usamos para describir el robo en un establecimiento comercial. Yo prefiero usar simplemente 'robo'. Robar es tomar algo que no te pertenece", declaró Hyche, según recogió WBRC 6 News.

El jefe de policía agregó que las personas con antecedentes por este tipo de delitos generan costos para la sociedad, tanto por el funcionamiento del sistema judicial como por el impacto económico que puede reflejarse en los precios para los compradores. Con tono irónico, Hyche también comentó sobre la cantidad de productos encontrados en el vehículo del sospechoso: "No sé si este tipo dirigía su propio mercado de carne robada con descuento en el condado de Chilton o si simplemente comía y bebía bistec y cerveza tres veces al día", dijo.

Finalmente, el jefe de policía de Calera aseguró que continuarán trabajando junto a los comercios locales para combatir los robos y detener a quienes intenten sustraer mercancía de establecimientos como Walmart.