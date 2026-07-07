ALERTA MÁXIMA en el Dollar Tree de Gastonia: autoridades confirman lo peor tras el FEROZ INCENDIO que destruyó parte de la conocida tienda

Un incendio de grandes proporciones encendió las alarmas el domingo por la tarde en una conocida tienda de Gastonia, Carolina del Norte. Las autoridades confirmaron que las llamas que afectaron al establecimiento Dollar Tree ubicado en South York Road fueron provocadas intencionalmente, causando importantes daños materiales y obligando al despliegue de un amplio operativo de emergencia.

Un incendio de gran magnitud se registró en la tienda Dollar Tree ubicada en Gastonia.

Autoridades confirman que incendio en Dollar Tree de Gastonia fue provocado intencionalmente

La Oficina del Jefe de Bomberos de Gastonia determinó que el incendio ocurrido en el Dollar Tree de Gastonia fue provocado de manera intencional, según informaron las autoridades locales. El fuego comenzó alrededor de las 2:00 de la tarde del domingo 5 de julio en la tienda ubicada en South York Road.

De acuerdo con la información publicada por WBTV, "el incendio fue provocado intencionalmente", una conclusión a la que llegaron los investigadores tras la revisión inicial del caso. Los bomberos activaron una segunda alarma para solicitar más unidades y reforzar las labores de control debido a la magnitud del incendio.

Las imágenes difundidas por el Departamento de Bomberos de Gastonia mostraron una gran cantidad de humo saliendo de la parte superior del establecimiento mientras los equipos de emergencia trabajaban para sofocar las llamas. En las grabaciones también se observó que una sección del techo habría colapsado debido a la intensidad del fuego.

Incendio en tienda Dollar Tree de Gastonia causa daños estimados en cientos de miles de dólares

El incendio en el Dollar Tree de Gastonia provocó el cierre temporal de South York Road mientras los bomberos realizaban las maniobras necesarias para controlar la emergencia. La Policía de Gastonia confirmó que no hubo personas heridas durante el incidente. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso. Sin embargo, el reporte policial indicó que la tienda sufrió pérdidas estimadas en cientos de miles de dólares debido a los daños ocasionados por las llamas.

La tienda, que normalmente permanecía abierta durante el horario en el que ocurrió el incendio, quedó fuera de funcionamiento mientras avanzaban las investigaciones y las evaluaciones de los daños.

Las autoridades de Estados Unidos solicitaron la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido. Cualquier persona que tenga información sobre el incendio puede comunicarse con Gaston County Crime Stoppers al 704-861-8000. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima.