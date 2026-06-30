Dejó a CUATRO NIÑOS dentro del auto para entrar a Walmart: un posible fallo mecánico DESATÓ LAS ALARMAS en el estacionamiento

Una mujer de 24 años fue acusada de poner en riesgo a menores luego de dejar a cuatro de sus hermanos pequeños dentro de un automóvil estacionado en el parqueo de un Walmart en Estados Unidos, mientras ingresaba al local. El hecho ocurrió la tarde del domingo en el área de Walmart Howell, ubicado sobre la Ruta 9, y generó preocupación entre los testigos debido a las condiciones en las que se encontraban los menores.

Las temperaturas dentro de un vehículo pueden volverse peligrosas en pocos minutos, incluso con las ventanas abiertas.

Una mujer dejó a cuatro de sus hermanos menores dentro de un auto en un Walmart de Howell

De acuerdo con la información difundida por la emisora New Jersey 101.5, los niños de entre 1 y 11 años fueron hallados dentro del vehículo en el estacionamiento de un Walmart en EE. UU., en Howell, con signos de incomodidad y sudoración, lo que alertó a personas que se encontraban en la zona. La joven, según el reporte policial citado por la emisora, habría dejado una de las ventanas "bastante" abierta. Sin embargo, testigos señalaron que los menores estaban visiblemente afectados por el calor, lo que motivó la llamada a las autoridades en el Walmart de Howell.

Posible fallo del sistema de aire acondicionado en el vehículo

La policía local maneja la hipótesis de que el aire acondicionado del auto pudo haber dejado de funcionar, posiblemente porque uno de los niños habría tocado los controles del vehículo. Aunque el caso fue catalogado como una posible negligencia, fuentes citadas por New Jersey 101.5 indicaron que no se cree que la hermana haya tenido intención de hacerles daño.

El medio también recogió la advertencia del meteorólogo Dan Zarrow, quien explicó que "dentro del coche se crea una especie de efecto invernadero. Incluso abrir un poco la ventanilla no tendrá mucho efecto después de 45 minutos", al destacar el rápido aumento de la temperatura en vehículos estacionados durante días cálidos en Estados Unidos.

Riesgos legales y advertencias sobre dejar menores en vehículos en Estados Unidos

En el estado de Nueva Jersey, dejar a un menor sin supervisión dentro de un vehículo puede tener consecuencias legales. Aunque no siempre se considera un delito dejar a un niño en un auto caliente, la situación puede agravarse si se determina que hubo exposición al peligro, como en el caso registrado en Walmart Howell.

La legislación local establece sanciones más severas si un menor de seis años es dejado sin supervisión, lo que puede implicar multas y hasta penas de cárcel. En casos donde se evidencia un riesgo directo para la salud o seguridad del niño, la acusación puede escalar a un cargo por poner en peligro a un menor en Estados Unidos.