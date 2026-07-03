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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Florida: veterano del ejército de EE. UU. fue asesinado a tiros tras conflicto en estacionamiento
Un video expuso los instantes previos al trágico desenlace en el que un veterano del ejército fue alcanzado por un disparo durante un altercado en Walmart.
Un video impactante, registrado con un celular, documentó el instante en que un veterano del ejército de Florida fue herido de muerte en un reciente altercado en una tienda de Walmart, según comunicaron las autoridades locales. A continuación, todo lo que se sabe al respecto.
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Walmart de Florida: veterano del ejército de EE. UU. fue asesinado a tiros tras conflicto en estacionamiento
El veterano Bart Diguglielmo, de 62 años, perdió la vida tras ser baleado en el estacionamiento de un Walmart en North Lauderdale, Florida, alrededor de las 12.28 p. m. del martes 30 de junio, tal como informó la Oficina del Sheriff del Condado de Broward. Los investigadores y Fox News también señalaron que este incidente se originó a raíz de una discusión entre Diguglielmo y una mujer adulta por un espacio de estacionamiento.
Según los informes, la mujer involucrada en el altercado permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades, al asegurar que actuó en defensa propia. Su identidad no ha sido divulgada, y los detectives de homicidios indicaron que el caso será remitido a la Fiscalía del Condado de Broward para evaluar la posibilidad de presentar cargos penales.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado más información sobre las circunstancias que llevaron al enfrentamiento ni han aclarado si consideran creíble la versión de la mujer sobre la legítima defensa. La fiscalía revisará la investigación antes de tomar una decisión sobre posibles cargos.
¿Qué más evidenciaron las imágenes?
Con relación a este caso, se difundió un video adicional, capturado con un teléfono celular y proporcionado por Local 10 News, en el que se vio a Diguglielmo acercándose a una mujer que aparentemente sostiene un teléfono en una mano. Al acercarse, ella levanta el otro brazo, aparentemente para apuntarle con un arma. Luego de un breve intercambio, se escucha un único disparo.
En imágenes grabadas desde otro ángulo y sin audio, se observa a Diguglielmo inclinándose antes de caer al suelo, mientras una mancha que parece ser sangre se hace visible en la parte delantera de su camisa. No se han compartido más detalles.
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