¿QUÉ OCURRIÓ con el responsable de los incendios en Walmart de Altoona? Una SENTENCIA que pocos esperaban

Un caso ocurrido en Estados Unidos vuelve a poner bajo atención los incendios en un Walmart de Altoona, luego de que se conociera la sentencia contra el responsable del hecho. El incidente, registrado en octubre de 2025 en el Walmart de Altoona, terminó sin víctimas, pero generó una fuerte movilización de emergencia y un proceso judicial que concluyó este 2 de julio con una medida que ha llamado la atención: libertad condicional y tratamiento por adicciones.

Incendios en un Walmart de Altoona: así ocurrió el siniestro en Estados Unidos

De acuerdo con el reporte del Des Moines Register, Jack Cedeno, de 42 años, fue detenido el 3 de octubre de 2025 tras provocar varios focos de incendio dentro del establecimiento ubicado en 3501 Eighth St. SW, en Estados Unidos. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron humo intenso y fuego en la parte posterior del local del Walmart de Altoona. Sin embargo, el sistema de rociadores del supermercado evitó que las llamas se extendieran.

El personal y los clientes lograron evacuar a tiempo y no se registraron heridos ni fallecidos. Según documentos judiciales citados por The Des Moines Register, el acusado habría declarado a la policía que "unas voces le ordenaron prender fuego al baño", lo que dio lugar a cargos por daños a la propiedad en primer grado. Días después, se sumó una acusación adicional por intentar ingresar por la fuerza a un banco, lo que elevó la gravedad del caso dentro del sistema judicial de Estados Unidos.

Sentencia en Estados Unidos por los incendios en un Walmart de Altoona

Durante la audiencia, Cedeno se declaró culpable de los cargos. Su defensa solicitó una medida alternativa a la prisión, argumentando problemas personales y de salud mental. "Lo ha pasado bastante mal", sostuvo su abogado Thomas Berg, quien mencionó el historial familiar del acusado, además de diagnósticos de ansiedad, depresión y consumo de sustancias. El propio Cedeno declaró ante el tribunal: "Sé que lo que hice estuvo mal, pero no soy esa persona. Esa no es mi forma de ser".

Según The Des Moines Register, el juez del Tribunal de Distrito, Coleman McAllister, determinó que el acusado permanezca bajo custodia hasta ser admitido en el programa Bridges of Iowa, seguido de tres años de libertad condicional. "Te voy a dar una oportunidad en libertad condicional. Esto podría cambiarte la vida", señaló el magistrado durante la sentencia. La fiscalía había solicitado hasta 10 años de prisión, pero el fallo final optó por un enfoque de rehabilitación en lugar de un encarcelamiento prolongado en este caso ocurrido en el Walmart de Altoona, en Estados Unidos.