Los miembros de la comunidad venezolana en el sur de Florida, en Estados Unidos, se encuentran en incertidumbre y en constantes intentos de comunicarse con sus familiares en Caracas. Esto, luego de los terremotos que se registraron el miércoles 24 de junio. Asimismo, han enfrentado obstáculos significativos debido a la inestabilidad de las redes móviles e internet. ¿Qué están haciendo los venezolanos en la zona para lograr alguna comunicación y brindar apoyo a sus seres queridos? AQUÍ más detalles.

La desesperada situación que atraviesan los venezolanos en Florida para contactar a sus familiares

The New York Times compartió las últimas declaraciones de Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, un grupo de defensa, quien contó que le tomó casi una hora y múltiples llamadas para poder comunicarse con su madre y su hermana, quienes sobrevivieron a los recientes terremotos con lesiones menores. Aunque un objeto impactó a su hermana y le causó una herida en la frente, el edificio de 13 pisos donde reside permaneció en pie.

La desesperada situación que atraviesan los venezolanos en Florida para contactarse con familiares. | Foto Manaure Quintero/Agence France-Presse.

Ferro también señaló que ha recibido constantes llamadas de personas en el sur de Florida preocupadas por sus seres queridos en Venezuela. “Esto es una locura”, expresó, y subrayó la desesperación de quienes buscan noticias de sus familias.

Además, hizo un llamado al gobierno venezolano para que elimine las restricciones en el acceso a internet, lo que facilitaría la obtención de información desde el exterior. En ese contexto, se confirmó que el impacto del desastre se sintió con particular fuerza en Doral, una ciudad de aproximadamente 80.000 habitantes al oeste de Miami, donde cerca del 40% de la población tiene raíces venezolanas.

Se anunció colecta de donaciones en Doral

Rafael Pineyro, concejal de Doral y originario de Caracas, informó, por su parte, que se ha organizado una colecta de donaciones este 25 de junio por la tarde.

Algunos de los voluntarios involucrados ya han brindado asistencia en situaciones de emergencia anteriores en Venezuela. “La mayoría de los venezolanos aquí tiene algún familiar o amigo en el país”, aseguró Pineyro, y destacó el profundo efecto que esta tragedia tiene en la comunidad local.