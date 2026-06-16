- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Argelia
- Francia vs Senegal
- Irak vs Noruega
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
Jordan Guivin ya entrena con Universitario y va por su revancha en el Clausura 2026
Jordan Guivin regresó a Universitario tras destacar en ADT. Firmó por dos años y medio y ya entrena bajo las órdenes de Héctor Cúper.
Universitario comenzó a reforzar su plantel para el Torneo Clausura con la incorporación de Jordan Guivin. El volante regresó oficialmente al cuadro crema luego de tres años y buscará consolidarse en esta nueva etapa con la camiseta merengue.
PUEDES VER: Universitario quiere a argentino de 31 años con pasado en Europa y Boca para el Clausura: "Posibilidades"
El mediocampista llega procedente de ADT, donde tuvo una destacada actuación durante la primera parte de la temporada. Sus cinco goles en el Torneo Apertura lo convirtieron en una de las figuras del conjunto tarmeño.
Tras evaluar su rendimiento, la directiva apostó por su retorno y cerró un vínculo por dos años y medio. La intención es que aporte mayor profundidad y variantes en la zona medular del equipo.
El ex ADT ya entrena con su nuevo equipo: Universitario de Deportes.
Guivin destaca por su movilidad, llegada al área y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo. Son características que encajan en lo que busca Héctor Cúper para afrontar la segunda mitad del año.
El futbolista ya tuvo su primer entrenamiento en Campo Mar y quedó a disposición del comando técnico. Ahora buscará ponerse a punto físicamente para ganarse un lugar en el once del tricampeón peruano.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90