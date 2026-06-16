Jordan Guivin ya entrena con Universitario y va por su revancha en el Clausura 2026

Universitario comenzó a reforzar su plantel para el Torneo Clausura con la incorporación de Jordan Guivin. El volante regresó oficialmente al cuadro crema luego de tres años y buscará consolidarse en esta nueva etapa con la camiseta merengue.

El mediocampista llega procedente de ADT, donde tuvo una destacada actuación durante la primera parte de la temporada. Sus cinco goles en el Torneo Apertura lo convirtieron en una de las figuras del conjunto tarmeño.

Tras evaluar su rendimiento, la directiva apostó por su retorno y cerró un vínculo por dos años y medio. La intención es que aporte mayor profundidad y variantes en la zona medular del equipo.

El ex ADT ya entrena con su nuevo equipo: Universitario de Deportes.

Guivin destaca por su movilidad, llegada al área y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo. Son características que encajan en lo que busca Héctor Cúper para afrontar la segunda mitad del año.

El futbolista ya tuvo su primer entrenamiento en Campo Mar y quedó a disposición del comando técnico. Ahora buscará ponerse a punto físicamente para ganarse un lugar en el once del tricampeón peruano.