Así reaccionó la prensa brasileña al ver que Cristal puede jugar contra Atlético Mineiro: "De Perú"

Sporting Cristal logró su boleto a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 tras quedar tercero del grupo F de la Libertadores. Ahora, los rimenses tendrán un duro camino en la competencia internacional, ya que deberán batir a RB Bragantino y luego, en octavos, a Atlético Mineiro si logran superar la fase previa.

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En medio de este panorama, la prensa brasileña no se quedó atrás al ver que el elenco celeste tendrá presencia en la Sudamericana ante clubes de su país. Sabe que uno de los que aguarda cómodamente en octavos de final es Atlético Mineiro, que curiosamente fue rival de Cienciano del Cusco en la fase de grupos del torneo de la Conmebol.

El medio "Deus Me Dibre" se enfoca en lo que le aguarda a Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sabe que puede darse choque entre brasileños, así como la sorpresa de tener al club peruano Sporting Cristal entre los mejores 16 del certamen internacional.

"El Atlético Mineiro conocerá su camino en la Copa Sudamericana y se enfrentará al Red Bull Bragantino o al Sporting Cristal en los octavos de final. Atlético conoció este viernes (29) su camino en la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana. En un sorteo realizado en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se determinó que Galo se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre Sporting Cristal, de Perú, y Red Bull Bragantino. El equipo de São Paulo terminó segundo en el Grupo H de la Copa Sudamericana, detrás de River Plate, y por lo tanto competirá en los playoffs de la competición. Sporting Cristal terminó tercero en el Grupo F de la Copa Libertadores, que contó con Palmeiras y Cerro Porteño en los dos primeros puestos, y también buscará un lugar en los octavos de final a través de los playoffs", se lee en el artículo brasileño.

Medio brasileño se refirió a Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Bragantino por los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026?

Según el calendario de la Conmebol, los encuentros de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se jugarán en los días 21, 22 y 23 de julio, mientras que los cotejos de vuelta serán el 28, 29 y 30 del mismo mes.