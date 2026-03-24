¿Puedo votar en las Elecciones 2026 si mi DNI está en trámite? Esto es lo que dice Reniec

El domingo 12 de abril se llevará a cabo en todo el Perú (y consulados en el extranjero) las Elecciones Generales 2026 donde los peruanos escogerán a sus nuevas autoridades por los próximos 5 años. Para emitir tu voto, es crucial que tengas en tu poder tu Documento Nacional de Identidad, pero hay situaciones en las que no tendrás a la mano el DNI, entonces ¿cómo debes proceder en estos casos?

Esto dice la ley si tu DNI está en trámite y debes votar en las Elecciones Generales 2026

Recuerda que la ley electoral dice que todo peruano tiene que participar de forma obligatoria en cada uno de los procesos electorales que convoque el estado. Para ello, el único requisito para votar es presentar tu DNI físico, pero, ¿qué sucede si llegada esta fecha te encuentras tramitando uno nuevo y no cuentas con el anterior? ¿Qué se hace en esos casos?

Lamentablemente, si cuentas con el comprobante del trámite de un nuevo DNI, este documento no es válido para dirigirte a tu local de votación y elegir tus candidatos, ya que los miembros de mesa están facultados para recibir, exclusivamente, documentos de identidad físicos y no otro documento adicional. Por esa razón, no estarías facultado para participar.

Esta figura se enmarca a la perfección para los casos de robo o pérdida del documento de identidad. Para casos de renovación, Reniec recientemente aprobó una prórroga excepcional para estos comicios electorales, en la cual permite a los DNI caducos o por caducar como aptos para sufragar en las Elecciones Generales de 2026.

Las votaciones se realizarán el próximo domingo 12 de abril.

Qué debo hacer si pierdo mi DNI en las Elecciones 2026

Recuerda que esta medida excepcional solo aplica para el proceso electoral, exclusivamente, para otras operaciones en, por ejemplo, bancos u otras actividades civiles donde sea necesario presentar el documento de identidad.

Pero, si perdiste o te robaron tu DNI, razón por la cual no podrás votar, lo que estipula la ley electoral es que debes entregar una justificación directamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Si te robaron el DNI, lo primero que debes hacer es levantar la denuncia respectiva en la comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de lo cual debes iniciar el trámite de dispensa electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el lunes 13 de abril, es decir, al día siguiente de la elección.