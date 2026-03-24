¡Atención, miembro de mesa! GUÍA para consultar qué locales de capacitación están disponibles en tu distrito

¡Mucha atención! Si eres uno de los elegidos como miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026, que están programadas para este domingo 12 de abril, entonces deberás estar al tanto de la información sobre los locales de capacitación autorizados.

Este domingo 29 de marzo es la primera fecha de jornada para los ciudadanos que tienen el cargo de presidente, secretario, tercer miembro o suplente. Estas reuniones de instrucción son obligatorias y se realizarán en diferentes centros, con la finalidad de cada votante encuentre la ubicación más cercana.

A raíz de esto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado que ya está disponible la plataforma para que cada individuo pueda consultar qué puntos son aledaños a sus respectivas viviendas, y así sea más sencillo el proceso de movilización.

ONPE confirma LINK de consulta para revisar local de capacitación

Entérate qué locales de capacitación fueron habilitados en tu distrito

Para conocer los espacios que están a disposición en cada zona de Lima y provincias, solo deberás ingresar a la página oficial de la ONPE y acudir a la opción de ‘capacitación’, estando ahí tendrás que seguir la GUÍA que te dejaremos a continuación.

Ingresa a https://eg2026.onpe.gob.pe/capacitacion/capacitacion-presencial/

Ahora selecciona ‘Ver lista de locales de capacitación’

Luego deberás elegir entre el 29 de marzo y 5 de abril.

Cuando tengas esto decidido, tocará presionar el botón de ‘Lima y Callao’ op ‘Provincias’, según sea tu caso.

Finalmente, coloca el departamento y distrito al que perteneces.

Al darle clic a esto, te lanzará la lista completa de todos los CCPP habilitados.

Es importante que revises con paciencia la dirección de cada uno de los locales, ya que tendrás que escoger el que te parezca más cercano para más comodidad de traslado.

¿Cómo capacitarte virtualmente?

Para esta opción, solo tendrás que acceder al LINK de https://eg2026.onpe.gob.pe/capacitacion/capacitacion-virtual/ y darle clic en la parte de ‘capacítate AQUÍ’. Posterior a ello, te aparecerá una nueva ventana para colocar tu número de DNI y tu fecha de nacimiento.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

En el caso de que tengas dudas sobre si fuiste o no sorteado para ser miembro de mesa en las futuras Elecciones Generales 2026, podrás revisar la data desde este enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

¿A qué hora inicia la labor de miembro de mesa?

Como se sabe, el número de suplentes se ha duplicado para lograr asegurar la instalación de las mesas desde las 6.00 a. m., así que en ese horario comienza la tarea de cada persona designada. La jornada electoral empezará a las 7.00 a. m. y se extenderá hasta las 5.00 p. m.