Enamorado de la crema: Gianluca Lapadula quiere seguir celebrando con Universitario ante Los Chankas

Gianluca Lapadula volvió a celebrar con Universitario y dejó claro que quiere ir por más. El delantero italiano-peruano atraviesa un buen momento y empieza a convertirse en una pieza importante del ataque crema.

El 'Bambino' suma tres goles en las cinco fechas disputadas del Torneo Clausura, números que reflejan su aporte ofensivo desde su llegada al conjunto merengue. Su confianza también crece con cada partido.

Tras su última conquista, Lapadula destacó su felicidad por ayudar al equipo y, sobre todo, el cariño que viene sintiendo por la camiseta de Universitario. “Muy contento por el gol, por el equipo, cada día quiero más a esta camiseta y a su gente”, sostuvo.

Ahora, el delantero italiano-peruano ya tiene la mira puesta en su próximo desafío. Este domingo, Universitario enfrentará a Los Chankas y Lapadula buscará volver a celebrar para seguir aportando en la lucha por el Torneo Clausura.

La ‘U’ tiene claro su gran objetivo: conquistar el anhelado tetracampeonato. Para ello, necesitará de la mejor versión de su delantero, quien quiere seguir respondiendo con goles y demostrando que todavía tiene mucho más para darle al equipo crema.