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Colombia vs. Suiza: las alineaciones posibles para el partido de cuartos de final
Colombia y Suiza juegan este martes por los octavos de final del Mundial 2026. Conoce las alineaciones que alistan los técnicos de ambas selecciones.
La selección de Colombia, uno de los pocos latinoamericanos que todavía sigue con vida en el Mundial 2026, chocará con Suiza en el estadio BC Place Vancouver el 7 de julio, por los octavos de final. En esta nota te damos las alineaciones que presentarían los técnicos de ambos equipos para este partido.
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Posible alineación de Colombia
- Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, John Arias, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.
Selección de Colombia.
El técnico Néstor Lorenzo tiene a disposición a casi todo su plantel, ya que el delantero Jhon Córdoba presenta una lesión en el aductor izquierdo y no forma parte de la convocatoria. La selección colombiana se mantiene invicta en esta Copa del Mundo tras terminar primera del grupo K —donde está Portugal— y eliminar a Ghana por 1-0.
"Tienen orden, pero también buenos jugadores desde el mediocampo hasta la delantera. Juegan muy bien. Va a ser un partido muy difícil ante Suiza", manifestó el entrenador de los Cafeteros en conferencia de prensa tras obtener el pase a octavos de final.
Posible alineación de Suiza
- Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas; Breel Embolo.
Selección de Suiza.
El estratega Murat Yakin sabe que, ante Colombia, posiblemente no tenga mucha posesión de la pelota, así que intentará ser fuerte en defensa para luego generar contragolpes. Los suizos, luego de cinco Mundiales, por fin lograron superar una llave eliminatoria y, hasta el momento, llevan 9 goles a favor y 3 en contra.
¡Vamos al Circo!
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