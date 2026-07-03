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Colombia venció 1-0 a Ghana y avanzó con autoridad a los octavos del Mundial 2026
John Arias marcó el único gol del triunfo cafetero sobre Ghana. Ahora Colombia enfrentará a Suiza por el pase a cuartos de final.
Colombia confirmó su favoritismo y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 1-0 sobre Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Con un fútbol sólido, ordenado y efectivo, el equipo cafetero dio un paso más en su objetivo de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo 2026.
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La única conquista del encuentro llegó a los 14 minutos por intermedio de John Arias. El volante aprovechó una buena acción colectiva para abrir el marcador y darle tranquilidad a una selección colombiana que mostró personalidad desde el inicio.
Después del gol, Colombia tomó el control del partido desde el mediocampo. La movilidad de Luis Suárez y Luis Díaz generó constantes problemas para la defensa africana, mientras el equipo manejó los tiempos y evitó que Ghana encontrara espacios para reaccionar.
En el complemento, Richard Ríos aportó equilibrio y salida limpia desde la volante, mientras que el ingreso de Juan Fernando Quintero le dio mayor claridad al ataque. Con inteligencia, los dirigidos por Néstor Lorenzo administraron la ventaja sin sufrir mayores sobresaltos hasta el pitazo final.
Con este resultado, Colombia se instaló entre las 16 mejores selecciones del torneo y mantiene vivo el sueño de llegar lejos. Su próximo reto será este martes frente a Suiza, en Vancouver, Canadá, por un lugar en los cuartos de final.
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