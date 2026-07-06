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Alineaciones Argentina vs. Egipto: once con Lionel Messi para los octavos de final del Mundial 2026
Revisa las alineaciones para el partido entre Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, este martes 7 de julio.
Habrá un partidazo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. Argentina enfrenta a Egipto este martes 7 de julio desde las 11.00 a. m. de Lima, Perú, y a continuación te contamos las alineaciones que mandarán los entrenadores al terreno de juego, con Lionel Messi.
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Posible alineación de Argentina
- Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Argentina saldrá con todo ante Egipto.
Posible alineación de Egipto
- Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez; Emam Ashour, Mostafa Zico, Hamdy Fathy, Marawan Attia; Mohamed Salah y Omar Marmoush.
Egipto buscará seguir haciendo historia en el Mundial 2026
¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto?
Te brindamos los horarios según tu país:
- México: 10.00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile: 12.00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 13.00 horas
- España: 18.00 horas
¿Dónde ver Argentina vs. Egipto?
La transmisión de Argentina vs. Egipto será a través de la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, también podrás ver el Mundial 2026 online mediante DGO y Paramount+ si cuentas con una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.
¡Vamos al Circo!
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