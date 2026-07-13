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Falleció Rob Dieperink, árbitro que fue excluido del Mundial 2026 por presunto caso de abuso

El fútbol internacional llora la muerte del árbitro neerlandés Rob Dieperink, a los 38 años, quien había sido considerado para el Mundial 2026. Su fallecimiento ha conmocionado al deporte.

Luis Blancas
Falleció Rob Dieperink, árbitro que fue excluido del Mundial 2026
Falleció Rob Dieperink, árbitro que fue excluido del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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El fútbol internacional se encuentra de luto tras confirmarse este lunes el fallecimiento del árbitro neerlandés Rob Dieperink, quien había sido considerado para integrar el equipo arbitral del Mundial 2026. El juez, de 38 años, había quedado fuera de la Copa del Mundo semanas antes debido a una investigación por un presunto caso de abuso carnal que finalmente fue archivada por falta de pruebas.

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Falleció Rob Dieperink, árbitro que fue excluido del Mundial 2026

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol emitió un sentido mensaje para despedir a Dieperink, uno de sus árbitros más destacados, y expresar sus condolencias a familiares y seres queridos.

“Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido”.

Falleció a los 38 años Rob Dieperink, árbitro que fue excluido del Mundial 2026

Falleció a los 38 años Rob Dieperink, árbitro que fue excluido del Mundial 2026

Asimismo, el organismo neerlandés agregó: “Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida”.

Hasta el momento, las autoridades neerlandesas no han revelado la causa oficial del fallecimiento del colegiado. Lo único confirmado es que la Policía acudió a su vivienda en la ciudad de Borculo, en los Países Bajos, tras recibir una llamada de emergencia. La investigación sobre las circunstancias de su muerte continúa.

¿Quién era Rob Dieperink?

Dieperink dirigía encuentros de la Eredivisie desde hacía casi 10 años y también había participado en importantes torneos internacionales como la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos de París.

Incluso, había sido elegido para desempeñarse como árbitro VAR durante el Mundial 2026, aunque en mayo fue excluido de la lista luego de ser investigado por un presunto caso de abuso carnal ocurrido antes de un partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina. Sin embargo, el proceso fue archivado posteriormente al no encontrarse evidencias que sustentaran la acusación.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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